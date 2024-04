I Musei Capitolini: se ne parla in un incontro alla Fondazione Polo universitario

Grosseto. Venerdì 26 aprile, alle 16, nell’aula magna della Fondazione Polo universitario grossetano in via Ginori 43, a Grosseto, l’archeologa Francesca Ceci terrà la conferenza dal titolo “I Musei Capitolini e la scoperta degli Horti Romani: trasformazioni e scoperte all’indomani di Roma capitale d’Italia”, organizzato dall’Associazione archeologica maremmana in collaborazione con la Fondazione Polo universitario grossetano.

La conferenza illustrerà l’origine dei Musei Capitolini e come essi siano da sempre strettamente legati alla storia della città, con particolare attenzione ai ritrovamenti scaturiti dagli sterri e scavi eseguiti nel cuore dell’Urbe all’indomani della proclamazione a capitale d’Italia nel 1871.

Francesca Ceci, laureata e specializzata in Numismatica greca e romana all’Università di Roma “La Sapienza”, è archeologa presso i Musei Capitolini. E’ membro dell’Icom, della redazione scientifica della rivista Archeo, della Società italiana di storia delle religioni. E’ Ispettore onorario del Ministero alle attività culturali per parte del territorio dell’Etruria meridionale, è membro delle Associazioni archeotuscia di Viterbo e Terzo Millennio di Soriano nel Cimino, con le quali porta avanti progetti di divulgazione culturale, restauro e sensibilizzazione sul rispetto per il territorio. E’ cultore della materia nella cattedra di Storia moderna all’Università della Tuscia. E’ stata decorata con la Medaglia del Ministero della cultura e ricerca scientifica della Repubblica di Polonia per meriti scientifici e culturali.

Ha al suo attivo centinaia di articoli di carattere scientifico e divulgativo che spaziano dalla Protostoria al Diciottesimo secolo. Ha pubblicato alcuni volumi all’Istituto poligrafico e Zecca di Stato e ha curato numerosi convegni in Italia e all’estero. Svolge da decenni un’intensa attività di divulgazione scientifica in Italia e all’estero.

La partecipazione è libera e gratuita.