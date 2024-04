Torna la ForesTeen Academy all’Isola del Giglio: il programma

Isola del Giglio (Grosseto). Dal 24 al 28 aprile, l’innovativo format della ForesTeen Academy arriva sull’isola del Giglio, portando giovani (Teen), artisti, ricercatrici del Centro nazionale di ricerca ed operatori culturali da diversi Paesi europei, per esplorare l’isola con l’obiettivo di immaginare nuovi scenari e potenzialità per il suo sviluppo culturale.

Come nasce la ForesTeen Academy

Il progetto, scritto da Cristina Cazzola, direttrice artistica dell’associazione Segni d’infanzia di Mantova, ha ricevuto un finanziamento europeo quadriennale e nasce dalla sperimentazione fatta nel 2021 e 2022, anche grazie al contributo del Comune di Isola del Giglio e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, con “Segni al Giglio”, un festival teatrale per le nuove generazioni, che ricalca l’ormai diciannovenne “Segni New Generations Festival” a Mantova della stessa associazione. Durante le edizioni passate di “Segni al Giglio”, è stato possibile sperimentare il format della Teen Academy ed analizzare le potenzialità dell’isola per il metodo di ricerca di “Segni”, fatto di confronti generazionali tra adulti e ragazzi, ovvero le discussioni in cammino chiamate “Teen trekking discussions”.

Da questa ricerca è risultato un format interessante, inserito tra le molte azioni del progetto di cooperazione europea ForesTeen. Nello specifico, si fa riferimento a quell’area della ricerca che indaga modelli nuovi di utilizzo della cultura come attrattore turistico e come strumenti per abbattere le povertà educative. Modelli che identificano territori geografici come le isole in luoghi di sperimentazione e ricerca, poiché non raggiunti dalle usuali attività culturali, e con una serie di difficoltà nel passaggio generazionale.

L’idea di scegliere il Giglio come meta di questa sperimentazione nasce già nel 2021, anche dalle conversazioni di Cristina Cazzola con l’assessore Walter Rossi, che è promotore di un idea di turismo culturale connesso al potenziale sviluppo agroalimentare del territorio gigliese.

Le attività della ForesTeen Academy durante il ponte del 25 aprile.

Si spazia tra visione condivisa degli spettacoli, in sinergia con la Compagnia dei Cosi, l’associazione Hey There! I’m Using Theater e Proloco Isola del Giglio, oltre che all’ideazione di performance site-specific e le immancabili Teen trekking discussions: dialoghi fatti nel tempo di una camminata, insieme ad operatori culturali e artisti.

Il calendario coinvolge anche i cittadini, visitatori e turisti dell’isola toscana, nei luoghi incontaminati dell’isola come le spiagge, il castello e il faro.

La prima “discussione in cammino” aprirà le danze il 25 aprile, con un’escursione al faro di Capel Rosso; alla sera l’appuntamento è al Bar Monti, a Giglio Porto, per assistere allo spettacolo “Italoporompompò“ di e con Alessandro Lucci programmato per “Splash! Un tuffo nella lettura”, la rassegna ideata da La Compagnia dei Cosi e Hey There! I’m Using Theater, in partnership con la Proloco Isola del Giglio – VisitGiglioIsland. La visione dello spettacolo sarà seguita da un dialogo con i Teen partecipanti alla ForesTeen Academy.

Venerdì 26 aprile, la giornata sarà strutturata come la precedente: al mattino, Teen trekking discussion (“discussione in cammino”), al faro di Punta Fenaio, e al tramonto, al Tukul Beach Bar, si potrà assistere a “Il Contastorie”, spettacolo di e con Alessandro Lucci, in collaborazione con il progetto “Splash! Un tuffo nella lettura”. I ragazzi della ForesTeen Academy vedranno lo spettacolo e a seguire ne discuteranno con l’artista.

Durante le prima due giornate intere della ForesTeen Academy, i ragazzi partecipanti da tutta Europa al progetto effettueranno quindi le Teen Trekking Discussion: per restare aggiornati su eventuali cambi di programma delle camminate in relazione al meteo dell’isola è possibile seguire le attività dei ragazzi in tempo reale sulle stories Instagram delle pagine @teentheatrenetwork e @segnidinfanzia.

Il fine settimana della ForesTeen Academy 2024 prevede un programma ancora più coinvolgente: sabato 27 si raggiungerà il clou della quattro-giorni con “Parade”, una parata artistica attraverso le vie di Giglio Castello, come omaggio ai cittadini gigliesi per la preziosa ospitalità al progetto europeo di Segni d’infanzia associazione: un vero e proprio rituale civile e una festa propiziatrice per celebrare “felicità e futuro”.

Durante la giornata, i giovani partecipanti alla ForesTeen Academy e gli artisti dell’isola coinvolti nell’iniziativa si dedicheranno alla preparazione della parata al faro delle Vaccarecce, attraverso brani del proprio repertorio, resoconti dalle conversazioni avute durante le camminate delle giornate precedenti e, ancora, poesie, canti o danze, tutto ispirato dalle parole chiave “Felicità e futuro” e ovviamente dall’isola del Giglio stessa. Sono infatti presenti e coinvolti nel gruppo della ForesTeen Academy sia artisti internazionali che hanno selezionato brani dal proprio repertorio, sia ragazzi che hanno seguito corsi o hanno la passione del teatro.

Nel pomeriggio, alle 14, i cittadini ed i turisti dell’isola che hanno piacere a partecipare attivamente in questa iniziativa, potranno raggiungere il gruppo presso il faro delle Vaccarecce e unirsi alla preparazione e condividere materiali artistici come brani di musica, testi recitati o presenze come figuranti. L’obiettivo è “disegnare” un grande canovaccio collettivo, con la possibilità di assistere quindi alla parata come attori o come spettatori.

La partenza di “Parade” è prevista alle 17.30, con ritrovo a piazza Gloriosa alle 17.

Orari e dettagli sui percorsi delle Teen Trekking Discussion, così come le attività svolte durante la ForesTeen Academy, saranno pubblicati quotidianamente dagli stessi Teen partecipanti sui propri social e sulle storie delle pagine Instagram @teentheatrenetwork e @segnidinfanzia. Per non perdersi questi preziosi aggiornamenti, è consigliato seguire i due account ed attivare la campanella per le notifiche.

La selezione degli spettacoli è a cura di Gaia Rum della “Compagnia dei Cosi“, in collaborazione con Alessandro Lucci.

Gli organizzatori ringraziano il faro delle Vaccarecce per l’ospitalità concessa per le prove e la preparazione della parata del 27 aprile.

La ForesTeen Academy ha ricevuto il patrocinio del Comune di Isola del Giglio ed è resa possibile dal cofinanziamento di Europa Creativa e dal finanziamento da parte di Segni d’infanzia associazione. Creative Europe è la sezione della Commissione Europea dedicata al settore della cultura che ha selezionato – tra oltre 3.000 in Europa – il progetto ideato da Cristina Cazzola, “ForesTeen” di Segni d’infanzia associazione, grazie al quale è stato possibile investire sulle realtà dell’isola che ospiteranno i partecipanti Teen (teenagers – adolescenti) e gli operatori da tutta Europa.

A sostegno del progetto di Segni, si conferma: Maregiglio, la compagnia di navigazione toscana sponsor tecnico anche del mantovano “Segni New Generations” Festival (che ogni anno porta nuovi turisti sull’isola come premialità del concorso artistico del festival rivolto alle famiglie), la quale coprirà le spese di trasporto del traghetto da Porto Santo Stefano a Isola del Giglio ai giovani partecipanti; Levoni, da anni accanto a “Segni” per il festival, manifesta il suo sostegno sponsorizzando anche la ForesTeen Academy, attraverso la fornitura dei suoi prodotti per il punto ristoro dedicato agli artisti, i giovani Teen e lo staff Segni.

Per scoprire il progetto ForesTEEN e proporre una collaborazione, è possibile visitare il sito segnidinfanzia.org nella sezione projects.

