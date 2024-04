“Lunaria”: danza del ventre e solidarietà per aiutare La Farfalla

Grosseto. Sabato 20 aprile, alle 21, al Teatro degli Industri di Grosseto andrà in scena “Lunaria”, uno spettacolo dell’Asd Sinfonika danza orientale organizzato da Isa Maione, in arte Isa Samar, danzatrice del ventre. I proventi dell’evento andranno in favore della Farfalla Odv.

Patrocinato dal Comune di Grosseto e sostenuto dagli assessorati a cultura e sociale e dalla Consulta per la disabilità, i biglietti si possono acquistare alla segreteria de La Farfalla odv, oppure in teatro la sera stessa.

«Come si può evincere dal suo titolo, lo spettacolo – spiega Isabella Maione, organizzatrice – è chiaramente ispirato alla luna perché il legame tra luna, donna e terra è antico. La luna da sempre simboleggia il volto femminile dell’Universo. Potenza creatrice e benevola, la sua trasformazione è per noi una metafora che, con la danza del ventre, viene riconfermata e legittimata nella sua ciclicità come solo l’arte è in grado di ricreare».

Lo spettacolo

Sul palco si alterneranno il progetto Onirika di Rossella Lazzari di Viareggio, il gruppo di teatro danza Astarte di Sarah Bozzi di Fornacette, Aura Mayra di Viareggio, Renata Bandelloni di Pietrasanta, Alessandra Taschini, in arte Zakiyyeh Nur, di Tribal Delight, di Genova, con il suo gruppo di danzatrici di tribal fusion, Licia Marwa, di Castiglione della Pescaia, esperta della danza orientale più classica, il progetto “Cuori solitari” di Domenico Saracino e Barbara Botarelli di Grosseto, la compagnia arti circensi Mantica, Matilde Giordano, danzatrice di contemporanea di Castiglione della Pescaia.

Musicisti: Alessandro Golini, violino, Stefano Indino, fisarmonica, Lorenzo Iudici, percussioni.