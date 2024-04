La Guardia di Finanza compie 250 anni: un concerto dà il via alle celebrazioni

Grosseto. Domenica 21 aprile, a Grosseto, la musica lirica risuonerà in una cornice d’eccezione: il Salone d’Onore dell’ex Palazzo Littorio, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

L’iniziativa rientra tra gli eventi programmati per celebrare il 250° anniversario della fondazione e testimoniare il ruolo “sociale” del Corpo, volendo, nel contempo, ricordare ed onorare anche il maestro Giacomo Puccini, nel centenario della morte.

Come è noto, il compositore è vissuto alcuni anni in Maremma, in un’antica torre di avvistamento – che oggi porta il suo nome – situata nel comune di Orbetello. A pochi metri di distanza dall’edificio, sorgeva una Brigata della Guardia di Finanza, un piccolo avamposto con pochi uomini impiegati a svolgere servizi di vigilanza doganale lungo la costa. In quel periodo il maestro strinse rapporti di sincera stima ed amicizia con i militari, un legame tanto profondo che lo portò ad essere insignito del grado di “Appuntato ad Honorem” della Guardia di Finanza.

Il concerto, organizzato in collaborazione con l’associazione “A.Gi.Mus” di Grosseto, vede protagonisti dodici giovani talenti della musica lirica provenienti dalla “Georg Solti Accademia”, prestigioso istituto di formazione che seleziona nuove voci dall’intero panorama internazionale, offrendo loro la possibilità di crescere professionalmente e di perfezionarsi.

Nel momento in cui le Fiamme Gialle festeggiano 250 anni di storia, l’apertura al pubblico della sala più prestigiosa dell’ex Palazzo Littorio – luogo di indiscussa rilevanza storico-artistica che, per la sua connotazione militare, risulta di norma precluso ai visitatori – rappresenta una testimonianza tangibile della stretta vicinanza della Guardia di Finanza di Grosseto alla comunità locale.

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza: per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito internet www.ticketgate.it.