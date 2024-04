“La risonanza dell’acqua”: nuovo appuntamento con la rassegna “Sguardi di luce”

Grosseto. Il settimo incontro della rassegna “Sguardi di luce“, organizzato dal gruppo culturale Emozion-Arti, propone un seminario sulle proprietà benefiche dell’elemento acqua e delle sue peculiarità magnetiche ed energetiche.

L’iniziativa è in programma sabato 20 aprile, alle 17.30, alla galleria d’arte Il Quadrivio, in viale Sonnino 100 a Grosseto, e si intitola “La risonanza dell’acqua“, riflessioni sull’elemento acqua a cura di Davide Braglia.

L’incontro

Conosciamo, anche dalla scienza, quanto l’acqua, questo prezioso elemento della natura, sia presente in ogni angolo del nostro pianeta, ma anche nei più piccoli recessi della biologia umana. Nelle cellule del nostro corpo avvengono in ogni istante importanti processi vitali che si avvalgono delle sue proprietà chimiche. Gli studi fatti negli anni hanno confermato la capacità dell’acqua di trattenere, fino a modificare la propria struttura, ogni stimolo esercitato da una fonte esterna. Da questo si può dedurre come sia naturalmente trasmissibile e condizionante una sollecitazione, operata da persona a persona, sia positiva o negativa, a secondo che venga trasmessa attraverso un suono dolce o chiassoso, una parola flebile o urlata, una dichiarazione malevola o benedicente, essendo il nostro corpo e i nostri organi composti del 75-80% da acqua.

Il settimo incontro della rassegna mira a approfondire la consapevolezza sull’importanza dell’acqua come bene prezioso da tutelare, dato che la nostra vita stessa dipende da essa.

Durante l’incontro, verranno esplorate le proprietà magnetiche ed energetiche dell’acqua, evidenziando la sua capacità di reagire e modificare la propria struttura in risposta a stimoli esterni, in particolare quelli generati dal suono. Sarà un’opportunità per comprendere in modo più approfondito come l’acqua sia in grado di trasmettere e assorbire sollecitazioni, sia positive che negative, attraverso le frequenze, compreso il nostro parlato.

Il laboratorio condotto da Davide Braglia, ricercatore musicale, includerà dimostrazioni pratiche che metteranno in luce gli effetti del suono sull’acqua, frutto delle sue ricerche, offrendo un punto di osservazione diverso da quello cui siamo abituati. Attraverso la teoria e l’esperienza pratica, questo incontro si propone di arricchire la nostra comprensione dell’acqua come elemento vitale e della sua interazione con l’ambiente e con noi stessi.

Ingresso libero senza prenotazioni.