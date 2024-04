“Chi è Paula?”: Agata Florio presenta il suo nuovo romanzo

Grosseto. Venerdì 19 aprile, ala galleria d’arte Il Quadrivio, in viale Sonnino a Grosseto, a partire dalle 17.30, la scrittrice Agata Florio avrà il piacere di accogliere gli amici e tutti coloro che vorranno assistere alla prima presentazione del suo ultimo lavoro letterario, uscito lo scorso marzo, edito da Opera Indomita, il romanzo dal titolo “Chi è Paula?“.

Il romanzo

Un testo che racconta storie di quotidianità di alcune famiglie che diventano, grazie all’abilità della scrittrice, una storia unica. Figure emblematiche che vivono lontanissimo e che, nonostante la distanza, mostrano una sottile e profonda connessione di sentimenti. Una grande familiarità nelle loro passioni e nei valori umani di una tradizione fortemente radicata nelle loro anime. Il tutto in un’atmosfera quasi magica dove, allo scorrere delle pagine, ci sembra di avvertire i profumi e gli aromi dei luoghi narrati.

L’evento di Agata Florio è inserito all’interno dello stesso spazio espositivo della mostra “Donne in Arte”, inaugurata martedì 16 aprile proprio al Quadrivio e vede esposte, fino al 28 dello stesso mese, le opere di Marilisa Sartoni, Nadia Giusti e Marina Quattrini. Un bel contesto artistico, in cui la letteratura si sposerà con i colori degli sfondi creati dalle opere esposte e con i movimenti sinuosi delle coreografie della danzatrice Saida Shamar, che interpreterà con i propri passi alcune pagine del libro. Le letture saranno eseguite ed interpretate dall’attore teatrale Giacomo Moscato.

Agata Florio

Agata Florio nasce a Catania. A nove anni, a causa di improvvise vicissitudini familiari, viene trasferita a Roma, dove trascorre gran parte della sua vita. Un’adolescenza fatta di studio, di lavoro e un sogno da realizzare: l’amore e la famiglia. E’ un sogno che riesce a realizzare. Sposa l’uomo della sua vita e diventa madre di due figlie. Lavora nell’attività di famiglia per oltre vent’anni. Un assurdo giro di boa capovolge nuovamente la sua vita, la precoce morte di suo marito e fonte di dolore e di grande smarrimento. Dopo anni di solitudine, decide di reagire, e ritorna seppure a fatica a vivere: “La vita toglie, poi la stessa vita ti rende”.

Nel 2009 si trasferisce in Maremma con una nuova prospettiva di vita. A Grosseto troverà la sua oasi di pace e di tranquillità. Si integra nel tessuto sociale della città. Per quattro anni è consigliere comunale e in seguito regionale di Avis Toscana. L’esperienza del volontariato diventa uno stimolo per riacquistare un nuovo senso di sé

Nel 2018 la pubblicazione della sua prima opera letteraria, “Quell’agosto del ’59” – Dove tutto ha inizio”, riceve riconoscimenti e targhe di merito, segnalazioni dei presidenti di giuria, nei vari prestigiosi concorsi letterari nazionali e internazionali ai quali l’opera partecipa: concorso internazionale “De Finibus Terrae”, dedicato a Maria Monteduro (Gallipoli 2019), e targa di merito al “Premio letterario Pegasus Città di Cattolica” 2019.

La sua seconda pubblicazione, “Aspettando te – Rimettersi in gioco”, è un’appassionante e coinvolgente storia vera, dal grande spessore umano e sociale. E’ la testimonianza e il messaggio di speranza dell’amico Raffaele Giuliano. Premiata nel 2019 al concorso internazionale indetto dalla Dott.ssa Maria Teresa Protopapa e dal presidente della biblioteca comunale di Tuglie (Lecce). Menzione d’onore per l’opera autobiografica, dal presidente di giuria Roberto Sarra, al “Premio letterario Milano International 2020”.

Insignita il 25 dicembre 2020 di una Stella d’Oro con la nomina di “Scrittrice di pace” dalla dott.ssa Maria Teresa Protopapa, Ambasciatrice di Pace nel mondo.

Ricopre la carica duennale nel ruolo di socia e cerimoniere del Club Lions di Grosseto.

Socia fondatrice dell’associazionecCulturale “Letteratura e dintorni”, promotrice culturale e componente della giuria nella II, III e IV edizione del concorso nazionale “Premio Città di Grosseto – Amori sui generis”.

“Ripartiamo da qui” è la terza pubblicazione, realizzata a quattro mani, durante il periodo del lockdown, con il fotoreporter Enzo Russo (per le immagini fotografiche). La parte letteraria è curata dall’autrice. Vincitrice del Premio del territorio nella X edizione del “Premio Capalbio – Piazza Magenta” nel 2021. Un contributo e un gesto di gratitudine alla terra di Maremma che l’ha accolta e adottata.

A febbraio del 2021 il suo racconto “Cronaca di un miracolo d’amore” fa parte della raccolta “Amori sui Generis”, pubblicato da Edizioni Ehi Mat, per l’associazione culturale “Letteratura e dintorni”.

Nel gennaio 2024 il suo racconto “Profumo di vaniglia” è stato pubblicato nella raccolta “Le Ricette del Cuore”, a cura di Pietro Damiano per Opera Indomita.