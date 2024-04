“Musei di Maremma, come nasce un museo”: al via la serie di podcast su Spotify

Grosseto. Si intitola “Musei di Maremma, come nasce un museo” la serie di podcast prodotti dal Sistema Musei di Maremma, che da questa settimana si possono ascoltare sulla piattaforma Spotify, disponibile su tutti i dispositivi mobili Android e IOS, o scaricabili nella sezione podcast del sito www.museidimaremma.it, appena rinnovato.

La prima serie di podcast, in tutto otto, a cui ne seguirà una seconda serie di altri otto, è stata curata dal giornalista Fabrizio Lucarini e si pone l’obiettivo, grazie alle testimonianze dei direttori, studiosi, amministratori e appassionati, di raccontare il lavoro e le condizioni che hanno permesso la nascita e lo sviluppo dei musei in Maremma nel corso di questi ultimi decenni.

Gli episodi

Nel dettaglio, i primi otto episodi riguardano questi musei: si parte con il Museo archeologico “Giovannangelo Camporeale” di Massa Marittima, poi il Museo civico archeologico di Vetulonia (Muvet), il Museo archeologico e della vite e del vino di Scansano, il Polo culturale Le Clarisse di Grosseto, il Museo di storia naturale della Maremma, il Centro di documentazione del territorio “Riccardo Francovich” di Scarlino, il GeoMet e Museo minerario in galleria di Gavorrano e il Museo di Preistoria e Protostoria di Manciano.

Gli episodi saranno online gratuitamente alle 12 di ogni giovedì ad iniziare dal 18 aprile. Anche il portale web della rete museale (www.museidimaremma.it), è stato oggetto di un profondo restyling. Infatti, la società Wow srl – Informatica e comunicazione di Cecina (Livorno), che già aveva realizzato la vecchia versione del sito, ha modificato in modo radicale la struttura tecnologica passando da un sito internet appositamente sviluppato a un Wordpress di ultima generazione, ottimizzando e centralizzando le notizie, gli eventi e le attività sul territorio, integrandole con altre pubblicazioni di promozione turistica della zona della Maremma. Particolare attenzione è stata poi dedicata alla sua sempre più stretta integrazione con i social media, come Facebook, Instagram e Youtube.

Dalla presidenza del Sistema Musei di Maremma emerge soddisfazione per il rinnovo del sito e la nuova serie di podcast e viene sottolineato come anche questo è un modo per celebrare i vent’anni dalla nascita del Sistema, costituito appunto nel 2004 e che oggi riunisce quasi 50 tra musei, aree archeologiche, giardini d’arte e sedi espositive. In particolare, i podcast rappresentano una delle grandi novità, sempre più appezzata dal pubblico, sul fronte della divulgazione digitale di contenuti. Strumenti al passo dei tempi, ma semplici e alla portata di tutti per promuovere e conoscere i musei ricchi di arte, archeologia e storia della provincia di Grosseto e il loro contesto.