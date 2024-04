“Esasperatismo in movimento”: al via la mostra alla galleria Eventi

Grosseto. L’associazione culturale organizza il vernissage della mostra “Esasperatismo in movimento”, promossa da Antonella Giordano e patrocinata dal Comune di Grosseto e dalla Regione Toscana, sabato 20 aprile, alle 17, nella sede della associazione in via Varese 18, nel centro storico di Grosseto.

La mostra

Dopo venti anni dalla celebre mostra tenuta al Cassero senese di Grosseto, dove artisti partenopei e maremmani si incontravano abbracciando i medesimi ideali del movimento Esasperatista, con questa nuova mostra vedremo di nuovo il connubio artistico tra due diverse realtà, accomunate dal bisogno di denunciare il grado di esasperazione raggiunto nel vivere quotidiano, nella natura violentata dall’uomo, nell’insostenibile sviluppo tecnologico-scientifico e infine nella mancata fruibilità dell’ arte, tutti punti enunciati nel manifesto esasperatista scritto nel 2003 dal fondatore Adolfo Giuliani.

La mostra sarà aperta fino al 28 aprile. dalle 18 alle 21.

Il premio

In occasione di questa mostra è stato indetto il premio “Esasperatismo Logos & Bidone Giovani 2024“, proposto da Antonella Giordano e rivolto agli studenti degli istituti superiori e degli artisti under 30, in cui i giovani artisti potranno presentare una propria opera con dimensioni alla base di 55 centimetri e altezza di 85 centimetri, ispirata ai dettami tematici enunciati nel manifesto del movimento. Le opere dovranno essere consegnate tassativamente il 25 maggio nella sede dell’associazione Eventi e la premiazione avverrà sabato primo giugno 2024.

Gli interessati potranno ritirare il modulo di adesione direttamente alla galleria Eventi nei giorni di apertura della mostra.