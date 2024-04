“Ti posso spiegare!”: Katia Follesa e Angelo Pisani in scena al Teatro Moderno

Grosseto. Sabato 13 aprile, alle 21, sul palco del Teatro Moderno di Grosseto, l’attesissimo nuovo spettacolo di Catia Follesa e Angelo Pisani “Ti posso spiegare!”.

Bglietti disponibili su TicketOne ed anche il giorno dello spettacolo, il 13 aprile, dalle 18.00, alla biglietteria del Teatro Moderno (informazioni sui biglietti al numero 347.5452816).

Lo spettacolo

Scritto da Katia Follesa, Angelo Pisani e Luciano Federico, con Katia Follesa, Angelo Pisani e il corpo di ballo.

Alla fine questo matrimonio si farà o no? Chi lo sa!

Anche in questo nuovo spettacolo, Angelo e Katia parleranno della vita di coppia, ma questa volta, a differenza dello spettacolo precedente, ai veri e propri duelli verbali si alterneranno/sostituiranno degli sketch comici in cui i due ci porteranno in casa loro e mostreranno le dinamiche uomo donna nella convivenza, quella in cui lei chiede a lui di scendere a buttare la spazzatura non appena si è in filato la tuta e sta per andare a letto o dove lui rimanda ogni incombenza a suon di “lascia lo faccio dopo”. Oppure quella in cui lei ha già pianificato tutta la settimana e lui pensa solo che la sera dopo lo aspetta il paddle con gli amici. E tanto tanto altro.

Così facendo Katia e Angelo racconteranno un’altra porzione della loro vita insieme, sempre all’insegna di uno scontro divertente, senza dimenticarsi di coinvolgere il pubblico che, anche questa volta, sarà chiamato a dire la sua e a schierarsi a favore dell’uno o dell’altro.

Un’ulteriore occasione per dimostrare come la vita di ognuno nella convivenza, si assomigli un po’ tutta. E questo è il bello.

Facciamoci una risata collettiva e non pensiamoci più.