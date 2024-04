Passaporto della Cultura, estrazione dei vincitori: ecco i premi in palio

Grosseto. Si svolgerà giovedì 11 aprile, alle 17, al Polo culturale Le Clarisse, in via Vinzaglio 27 a Grosseto, l’estrazione dei vincitori del Passaporto della Cultura.

L’iniziativa, promossa dal Sistema Musei di Maremma e con capofila il Polo culturale Le Clarisse, aveva l’obiettivo di promuovere l’accesso ai musei della rete provinciale attraverso un vero e proprio passaporto cartaceo che, dal 4 gennaio fino al 31 marzo in occasione anche delle domeniche ad ingresso libero, i visitatori potevano richiedere gratuitamente in dieci musei della rete divisi in tre aree chiamate “dogane”.

Per la dogana nord si trattava del Museo archeologico “Camporeale”, del Museo San Pietro all’Orto di Massa Marittima e del Museo Magma a Follonica; nella dogana centro il Muvet – Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia, il Museo archeologico e d’arte della Maremma, il Museo di storia naturale e il Polo culturale delle Clarisse a Grosseto.

Infine, nella dogana est il Polo museale di Arcidosso, il Museo delle miniere di mercurio di Santa Fiora e il Museo di Preistoria e Protostoria di Manciano.

Per ogni museo visitato si guadagnava un timbro sul Passaporto e con tre timbri la possibilità di partecipare ad un’estrazione per vincere diversi premi, come i biglietti gratuiti della stagione teatrale di Grosseto e a quella del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, ingressi omaggio per Lirica in Piazza a Massa Marittima e per la Festa del cinema dimMare a Castiglione della Pescaia. In palio anche un abbonamento nominale alle mostre nel Polo Clarisse di Grosseto e una tessera associativa di Fondazione Grosseto Cultura.

L’evento è ad ingresso libero.

Informazioni: www.museidimaremma.it