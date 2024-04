“La vita accade per te”: Walter Nudo presenta il suo nuovo libro

Grosseto. Dal successo in tivù alle difficoltà che, ad un certo punto, gli ha riservato la vita, tra problemi di salute, incidenti e delusioni lavorative. Fino alla scoperta di come poter essere davvero felici.

Mercoledì 17 aprile, alle 20.30, all’Hotel Granduca in via Senese 170 a Grosseto, insieme all’attore Mediaset Grant Slone, Walter Nudo presenterà il suo libro “La vita accade per te. Un viaggio alla scoperta della felicità” (edito da Roi Edizioni, 2021). L’incontro è organizzato dal Centro Ruah di Grosseto, in collaborazione con Ruah Ministry. Ingresso libero.

Il libro

Con la schiettezza di un “fratello maggiore”, l’attore e presentatore con alle spalle venticinque anni nel mondo dello spettacolo racconterà senza filtri quattro anni di intenso viaggio interiore e fisico in cerca di sé e della propria chiamata profonda, verso una saggezza universale da condividere con tutti.

In precedenza Nudo si stava ostinando a percorrere una strada sbagliata, che lo spingeva a volere sempre di più, a fare sempre di più e ad essere irrimediabilmente infelice. Un incidente quasi mortale, due ictus, le delusioni lavorative, l’insoddisfazione, le dure crisi economiche e la depressione, lo hanno spinto a intraprendere un viaggio di riscoperta interiore e di esplorazione del mondo e della saggezza dei suoi maestri: India, Indonesia, Australia, Hawaii, e poi Stati Uniti e Italia, lì dove tutto è cominciato.

Un viaggio per togliersi dalle spalle il peso di tutto ciò che non era necessario, per capirsi davvero e capire il mondo circostante. Un viaggio nelle profondità della propria anima e nei veri valori della vita, fino alla scoperta di quanto sia importante recuperare e vivere una spiritualità sincera, arrivando a trovare la sua vera missione: condividere con gli altri le lezioni apprese. «Ognuno di noi ha una straordinaria sinfonia da tirare fuori – incoraggia Nudo –. Questo è possibile solo scoprendo la propria natura e facendo ciò che si ama».

Walter Nudo, nato in Canada da genitori italiani, con più di venticinque anni di carriera nello spettacolo, attore cinematografico e televisivo sia in Italia che negli Stati Uniti, è l’unico ad aver vinto sia l’Isola dei Famosi che il Grande Fratello. Presentatore e cantante, è stato anche atleta di arti marziali, pugile e pilota. Oggi si dedica a trasmettere agli altri ciò che ha imparato, in qualità di scrittore, life coach e speaker.