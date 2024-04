“La Maremma e i suoi scrittori”: quattro romanzi protagonisti nelle biblioteche della provincia di Grosseto

Grosseto. Quattro romanzi storici, legati al territorio e alla sua storia, saranno protagonisti, il prossimo fine settimana, nei luoghi delle Rete Grobac, delle biblioteche e degli archivi di Maremma.

Si parte venerdì 12 aprile, alle 17, con tre incontri che porteranno gli autori a Scansano, Monterotondo Marittimo e Pitigliano per proseguire sabato 13 aprile alla biblioteca di Castiglione della Pescaia.

Il programma

Alla biblioteca “Busatti” di Scansano in via Diaz 5, infatti, Gualtiero della Monaca, Carlo Rispoli e Domenico Consentino presentano “Il caso Lattes”, edito da Effigi: un romanzo che ripercorre la vicenda dell’assassinio del sindaco ebreo di Monte Argentario Azzaria Lattes, avvenuto nel giugno del 1960. Ad accompagnarli nella presentazione del graphic novel saranno lo storico Stefano Campagna e la scrittrice Silva Gentilini.

“Malamente. Una educazione maremmana“, di Stefano Erasmo Pacini, sarà invece protagonista della presentazione alla biblioteca comunale di Monterotondo Marittimo (in via Bardelloni). Ad affiancare l’autore nella presentazione del romanzo (Effigi editore) che racconta la storia di Paco, che parte dal Senese verso la Maremma, in cerca di fortuna e libertà e che si intreccia alle grandi vicende del Novecento, saranno lo storico Adolfo Turbanti e la giornalista Lina Senserini.

Sempre venerdì, alla biblioteca comunale di Pitigliano, in piazza della Fortezza Orsini, Filippo Cerri presenta “Di macchia e di morte”, insieme all’antropologo Marco D’Aureli e alla scrittrice Costanza Ghezzi. Il romanzo, edito da Effequ, racconta dei briganti della Maremma, tra vicende reali e leggende, ammantate di fascino e magia.

La classe operaia e la storia industriale saranno protagoniste della presentazione di sabato 13 aprile, alle 17, alla biblioteca “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia (piazza Garibaldi), quando Alberto Prunetti, affiancato dallo storico Adolfo Turbanti, presenterà “Amianto. Una storia operaia“. Il libro, riedito da Feltrinelli, racconta la storia di Renato Prunetti, vista dagli occhi del figlio, l’autore, che ne ripercorre le tappe con emozione e lucidità.

La rassegna “La Maremma e i suoi scrittori”, organizzata per la Rete Grobac tra le attività di promozione della lettura dalla biblioteca comunale di Massa Marittima e dall’Isgrec, Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea, proseguirà venerdì 19 aprile. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Per i dettagli sul programma completo: www.bibliotechedimaremma.it