“Giovani in musica”: il pianista Diego Biagi in concerto al Polo Bianciardi

Grosseto. La rassegna “Giovani in musica” di Agimus Grosseto, diretta da Gloria Mazzi, torna giovedì 11 aprile alle 18 nell’aula magna del Polo Bianciardi con Diego Biagi al pianoforte (ingresso libero).

Il programma prevede l’esecuzione di composizioni di Bach (due Preludi e Fughe dal Clavicembalo ben temperato II volume in Do maggiore e Do minore), Mozart (Sonata KV332), Chopin (Preludio N. 15 Op. 28 e Polacca Op. 26 Num. 2).

Diego Biagi

Diego Biagi (Piombino, 2005) ha iniziato ad avvicinarsi al pianoforte nel 2019 e a settembre 2020 ha cominciato a studiare il pianoforte al Liceo musicale con la professoressa Gloria Mazzi. A giugno 2021 ha partecipato ad una masterclass organizzata dalla sua scuola, dove ha studiato una settimana con il maestro Sergio De Simone. Ha partecipato a numerosi concorsi, tra cui il Concorso musicale nazionale di Scandicci, il Concorso musicale nazionale di Empoli e la rassegna musicale Città di San Vincenzo. Si è esibito più volte per il Lions Club di Piombino, il Kiwanis Club di Riotorto e il Soroptimist Club di Piombino. Si è esibito anche per l’Ente musicale Puccini di Suvereto e ha partecipato al concerto finale del progetto Recondite Armonie nella chiesa della Misericordia a Grosseto. Ad agosto 2023 ha partecipato alla Masterclass del maestro Sergio De Simone all’Associazione Umbria Classica, a Foligno. Da novembre 2023 studia al Conservatorio “Pietro Mascagni” con il maestro Sergio De Simone.

La rassegna “La voce di ogni strumento” di Agimus Grosseto tornerà invece domenica 21 aprile alle 18 nella sala d’onore della Guardia di Finanza di Grosseto con un concerto lirico dedicato all’anniversario di Giacomo Puccini: gli artisti dell’Accademia Georg Solti eseguiranno arie pucciniane e del bel canto. I biglietti sono in prevendita sulla piattaforma TicketGate.

Nella foto: Diego Biagi