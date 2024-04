“Barbabella”: ultimo appuntamento con il ciclo di proiezioni gratuite

Grosseto. Venerdì 12 aprile, alle 19, ultimo appuntamento con il ciclo di proiezioni gratuite della Mediateca digitale della Maremma al centro di promozione sociale di Barbanella, in via de Amicis, a Grosseto.

La serata di restituzione dei vecchi filmati girati in Maremma è inserita nel progetto “Barbabella”, ideato dall’associazione Clan – assieme a La Compagnia dei Cosi e Kansassìti Aps – e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per sostenere, attraverso la cultura, le aree periferiche della città.

“A febbraio si è inaugurato un percorso di recupero della memoria visiva di Barbanella per recuperare le vecchie pellicole private ambientante nel quartiere – si legge in una nota degli organizzatori dell’evento -. Gli abitanti della zona sono invitati a portare i loro desueti, e oramai non più riproducibili, supporti: super8, 16mm, mini-dv, Vhs. Queste immagini perdute verranno scannerizzate attraverso gli strumenti della Mediateca e formeranno un film di montaggio di memoria collettiva che verrà proiettato, sempre al piazzalone, in una serata di cinema all’aperto il prossimo 18 maggio. Per aderire al progetto, consegnare le pellicole e ammirare in anteprima (anche se solo degli assaggi) le nuove ‘scoperte’ di Mediateca digitale della Maremma, filmati digitalizzati in 4k che rappresentano momenti storici della Maremma dalle corse di moto nel velodromo di via Manetti alle imprese di Polidori”. Per maggiori informazioni sull’evento e sull’invio dei filmati contattare l’indirizzo e-mail info@mediatecadigitalemaremma.com”.