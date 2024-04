“Pagine di storia, 1900-1960”: al via la mostra in Provincia

Grosseto – Giovedì 11 aprile, alle 10, nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto, in piazza Dante Alighieri 35, sarà inaugurata la mostra “Pagine di storia, 1900-1960” e sarà presentato il libro dal titolo “Passi in avanti. Il movimento operaio e contadino in Maremma 1900-1960” di Pier Vittorio Marzocchi, editore Innocenti. Ingresso libero.

In esposizione un ricco patrimonio di documenti, frutto del lavoro di ricerca del sociologo e giornalista Pier Vittorio Marzocchi, sulla storia del territorio dalla fine dell’800 alla metà degli anni ’50. Ingresso libero.

Interverranno, insieme all’autore, Paolo Pisani, giornalista; Cristoforo Russo, della Cgil di Grosseto; Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto; Stefano Innocenti, editore.

“Presenterò in Provincia una ristampa del libro che ho pubblicato nel 1995 – spiega Pier Vittorio Marzocchi -, realizzata grazie al sostegno dell’editore Innocenti e degli Enti patrocinatori. Attraverso 256 pagine di narrazione, corredate da circa 200 immagini, ripercorriamo i decenni che sono stati decisivi nella costruzione dell’identità civile e culturale del nostro territorio: dalla nascita dei grandi partiti di massa, che tanto influì sulla vita del Regno d’Italia, alla drammatica esperienza del regime fascista fino alla nascita della Repubblica”.

La mostra

Anche la mostra è un importante contributo alla conoscenza degli avvenimenti e dei fenomeni che hanno interessato la Maremma nell’arco temporale di circa 60 anni, ricostruiti attraverso documenti e immagini in gran parte originali, frutto di un lungo percorso di ricerca compiuto dall’autore in tanti anni di studio: dal periodo della nascita delle prime società di consumo e di mutuo soccorso, costituite dai lavoratori della terra e delle miniere, alla nascita dei sindacati e dei partiti politici, la costruzione dello Stato italiano, le drammatiche vicende della Prima guerra mondiale e il ventennio fascista fino alla riconquista della libertà e della democrazia. Il racconto della storia, dal punto di vista del Movimento operaio e contadino maremmano.

“Accogliamo con grande interesse questa mostra a Palazzo Aldobrandeschi – commenta il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola – riconoscendo il valore della ricerca di Marzocchi che in questi anni si è impegnano con passione e competenza per il recupero e la conservazione di un patrimonio di documenti che ci consentono di mantenere viva la memoria del nostro passato.”

La mostra sarà visitabile fino al 20 aprile, dal lunedì al venerdì, tutte le mattine, dalle 9 alle 12, e tutti i pomeriggi dalle 15 alle 16.30. Sabato e domenica chiuso.