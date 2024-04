“Tempera matite e conserva il succo”: Antonella Lodde presenta il suo libro di poesie

Grosseto. L’associazione culturale Eventi organizza la presentazione del libro di poesie scritto da Antonella Lodde, “Tempera matite e conserva il succo”, venerdì 12 aprile, alle 17.30, nella sede dell’associazione, in via Varese 18 a Grosseto.

Antonella Lodde si è già fatta conoscere in ambito espositivo, portando in mostra una peculiare serie di disegni e illustrazioni che sembrano scaturire direttamente dalla sua anima, a volte dolci e rassicuranti, altre crude e vere, nonostante il tratto fanciullesco e i colori vivaci.

Nel suo libro di poesie si percepirà sicuramente quest’ atmosfera che catturerà i lettori con immagini surreali e suggestive, nate nella mente e nel cuore della Lodde già dall’infanzia e portate alla luce solo in età adulta, consapevole che quello che riusciva a farla stare bene, come il disegno e la scrittura, doveva esser condiviso per far stare bene altre persone