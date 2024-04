“Diverso”: ecco il nuovo singolo della band Dynamite 36 – VIDEO

Grosseto. “Diverso” (etichetta M&M-D&G Music, distribuzione Ada Warner) è il nuovo singolo dei Dynamite 36, un brano di ribellione e di rabbia contro la società di oggi.

“In un mondo che ci vuole diversi la vera rivoluzione sta nel rimanere se stessi e non è sempre facile – spiega la band -. Il messaggio che il brano lancia è quello di non permette mai a nessuno di cambiarci da quel che siamo, a costo di mettere davanti la propria vita, ognuno di noi è libero di fare le proprie scelte senza essere giudicato e costretto a cambiarle”.

Con le sonorità rock, i Dynamite 36 stanno avanzando sempre di più verso la loro identità musicale.

La band

I Dynamite 36, sono una giovane band toscana sia di composizione che di età, partita con cover di artisti già affermati genere Pop/Rock. Il loro percorso artistico è nato sui banchi di scuola del Liceo musicale di Grosseto, dove Tommaso (Frontman) ha messo insieme i vari componenti del gruppo. Dopo alcune serate dal vivo, tra cui un’esperienza anche all’estero, si sono concentrati sulla composizione del loro primo singolo inedito, “La ragazza del campo”.

Nell’estate 2021 partecipano a vari concorsi regionali e nazionali riscuotendo ottimi risultati e menzioni. Con passione continuano i loro live ed a giugno del 2022 pubblicano il secondo inedito, “Ogni notte”. Dopo varie selezioni superate, debuttano in TV su Sky Uno ad X-Factor 2022. La loro voglia di far musica e di acquisire esperienza non ha fine e con enorme piacere a novembre 2022 partecipano ad Area Sanremo, piazzandosi tra i vincitori emergenti della musica italiana, selezionati dalla stessa commissione del concorso, con a capo il direttore artistico Amadeus.

A gennaio pubblicano il singolo “Travi”, presentandolo in seguito sul palco del Suzuki stage di piazza Colombo durante la settimana del Festival di Sanremo. Durante l’estate scorsa pubblicano il loro quarto lavoro musicale, “Rock Boy”, presentandolo live al Festival estivo di Piombino, edizione 2023. Dal 5 aprile tornano sulla scena musicale con il nuovo singolo “Diverso”.

I Dynamite 36 sono: alla tastiera Raffaele Faralla (20 anni), al basso Niccolò Governi (23 anni), alla chitarra Francesco Bezzini (19 anni), alla batteria Nicola Giomi (20 anni), voce Tommaso Ninci (20 anni)

Link social

Instagram: https://www.instagram.com/dynamite36_band/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Facebook: https://www.facebook.com/dynamite36band/

YouTube: https://www.youtube.com/@dynamite36bandofficial47

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@dynamite36bandoff?_t=8jKJh5jCYIi&_r=1

Sito web: www.dinamite36.it