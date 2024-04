“Formattazione”: editing poetico a passo di danza alla galleria Il Quadrivio

Grosseto. Sabato 6 aprile, alle 17.30, alla galleria d’arte Il Quadrivio, in viale Sonnino 100 a Grosseto, è in programma “Formattazione”, editing poetico a passo di danza.

L’evento è organizzato da Emozion-arti, in collaborazione con il movimento L’Indispensabile e la Fondazione Darsi Pace.

Il quinto appuntamento della rassegna “Sguardi di luce”, proposto in calendario dal gruppo culturale Emozion-Arti, vede ospite Davide Sabatino, artista, coreografo, danzatore performer e poeta, che con l’occasione porterà la sua raccolta di poesie dal titolo omonimo, “Formattazione”.

“L’atto poetico – dichiara Davide – è fondamentalmente un atto dinamitardo. Lo è per chi scrive e, tanto più, per chi lo riceve, facendolo suo.”

Prendendo spunto dall’omonimo suo libro “Formattazione”, Davide Sabatino, artista danzatore, propone una performance di lettura poetica e performance di danza. Il tutto in un’amalgama magica che mostrerà al pubblico un’unica toccante rappresentazione. Dal progetto si comprende che non si tratta di una miscellanea artistica, bensì di una vera e propria comunicazione tra arti diverse che dialogano grazie ad un’anima comune.

Nel mezzo dell’esplosione non c’è più spazio per il superfluo, per il già detto o per confermarsi in quell’illusione che è il vivere al riparo dal mondo. Il gesto poco piacevole, per chi lo esegue, di formattare il proprio disco rigido in modo definitivo, è un gesto che richiede uno sforzo pari a quello di una nascita.

“Non c’è niente di così bello e, insieme, di così doloroso”, replica Sabatino.

Quello che viene presentato qui, in questo evento, è un processo poetico di risanamento. Tale procedimento funge da metafora per raggiungere, partendo da una contemplazione sulla tecnica, lo strato più profondo dell’esistenza umana.

Link al trailer video promo: https://youtu.be/q6rcnJUlBAk

Ingresso libero senza prenotazione.

Davide Sabatino

Davide Sabatino, torinese, è un giovane danzatore, coreografo, insegnante, performer e poeta. In questa conversazione ripercorre la sua esperienza, dall’adolescenza, con l’inizio delle passioni per la poesia e la filosofia all’innamoramento per la break dance, dalla scoperta della danza classica e contemporanea fino alla sua dimensione attuale di insegnante di danza e artista poliedrico che si prefigge di valorizzare il dialogo e la creatività.

L’impegno politico e sociale di Davide e il suo percorso di crescita spirituale e di piena consapevolezza della realtà trovano una direzione e si concretizzano in seguito all’incontro con il poeta e filosofo Marco Guzzi e l’adesione ai gruppi di Darsi Pace e, successivamente, al movimento giovanile L’indispensabile.

Segue un’analisi dei processi che, in questi due anni di crisi sanitaria, hanno consentito al potere dominante di accelerare l’introduzione di nuove modalità di dominio e controllo portando la popolazione alla perdita del senso critico e alla rinuncia di diritti fondamentali. Tuttavia Davide è convinto che tutti noi viviamo “un’epoca ricca di svolte turbolente che, se affrontate con lo spirito giusto, ci condurranno verso un orizzonte antropologico sicuramente meno ostile e più pacificato“.