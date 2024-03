Visite guidate e laboratorio per bambini: i musei cittadini aperti per Pasqua

Grosseto. I musei di Fondazione Grosseto Cultura saranno aperti per le festività pasquali.

Domenica 31 marzo e lunedì primo aprile, l’orario di apertura del Museo di storia naturale della Maremma e del Polo Le Clarisse è dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. E non solo. S

abato 30 marzo al Polo Le Clarisse sono previste due visite guidate alla mostra Collezioni Luzzetti, la prima alle 11.30 e la seconda alle 17, mentre lunedì primo aprile alle 17 è in programma il laboratorio didattico “Caccia alle uova in Clarisse” per bambini dai 6 agli 11 anni. Il costo di partecipazione è di 6 euro a bambino.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0564.488066 o e-mail prenotazioni.clarisse@gmail.com.