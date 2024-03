“La bicicletta rossa”: presentazione del libro di Andrea Morandi per parlare dei diritti delle donne

Grosseto. La storia di un padre che vuole riportare la figlia, omossessuale, alla “normalità”. È quella raccontata nel libro di Andrea Morandi “La bicicletta rossa” (Edizioni Toscana Oggi), che sarà presentato martedì 26 marzo, alle 15.30, nella sede Cisl di via Senegal 25 a Grosseto.

Un incontro, al quale sarà presente l’autore, che sarà introdotto da Katiuscia Biliotti (nella foto), segretaria generale di Cisl Grosseto, e Rossella Bugiani, segretaria regionale della Federazione pensionati di Cisl Toscana.

“Abbiamo voluto – spiega Katiuscia Biliotti – organizzare, insieme alla federazione Pensionati, la presentazione di questo libro, che parla di donne e dei loro diritti, in una data che non è quella dell’8 marzo, né quella del 25 novembre, per ribadire che il nostro impegno sulla tutela dei diritti delle donne e, più in generale, di tutte le persone, è costante e quotidiano, non solo legato a ricorrenze, che sono certamente utili, ma che da sole non bastano”.

“La bicicletta rossa”

Un padre vuole “riportare alla normalità” la figlia omossessuale e nel farlo intraprenderà un viaggio che lo porterà a ritrovare la sua vita, a riconoscere quell’amore che ha sempre tenuto dentro senza viverlo, a confrontarsi con il bene e con il male, che non potrà più nascondere, a scoprire che le speranze delle donne non si possono distruggere se non con il loro sacrificio ultimo.

L’incontro, aperto a tutti, si terrà nella sala conferenze della Cisl.