“Amori sui generis”: al Teatro degli Industri la premiazione del concorso letterario

Grosseto. L’associazione culturale “Letteratura e Dintorni” di Grosseto ha lanciato per il quinto anno consecutivo il prestigioso premio letterario nazionale Città di Grosseto “Amori sui generis“, con l’obiettivo di celebrare la cultura, l’arte e l’istruzione in tutte le loro forme, nonché di combattere gli stereotipi di genere, violenza e discriminazioni. Il tema di quest’anno, “l’amore”, offre agli artisti l’opportunità di esplorare questa emozione in tutte le sue sfaccettature, oltre i confini dei generi letterari.

La cerimonia finale, che culminerà nella premiazione delle opere vincitrici, è fissata per sabato 23 marzo alle 16 al Teatro degli Industri.

“Le precedenti edizioni hanno ottenuto un successo straordinario – affermano con orgoglio il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti –. Con oltre 700 partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’estero, abbiamo visto Grosseto emergere come una delle principali destinazioni per i concorsi letterari nazionali. Ci auguriamo di replicare tale successo anche quest’anno, continuando a promuovere l’arte, la diversità e l’uguaglianza attraverso la cultura”.