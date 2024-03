La scuola di musica Cmm compie 30 anni: concerto gratuito di Bungaro per celebrare l’evento

Grosseto. Venerdì 22 marzo, alle 21.00, la città di Grosseto avrà l’onore di ospitare uno tra i più apprezzati autori e cantautori del panorama nazionale: Bungaro.

Il cantante brindisino sarà nel capoluogo maremmano grazie alla scuola di musica Cmm che, per i suoi 30 anni di attività, ha deciso di fare un regalo a tutta la città con una due giorni di eventi alla sala Eden.

Bungaro, con il suo tour “Volevo volare con i piedi per terra”, accompagnerà gli spettatori in un viaggio alle radici della sua esperienza artistica, racconterà con parole e musica tanti incontri con personaggi di calibro elevatissimo, come ad esempio Modugno o Moricone.

Sarà uno spettacolo intimo e potente, coinvolgente e sorprendete: come ha avuto modo di raccontare l’artista in una recente intervista fatta proprio con i direttori di Cmm, in questo tour racconterà cose che mai avrebbe pensato di raccontare, condividerà episodi della sua infanzia, ma anche incontri più recenti.

“È un onore per noi – commenta Mirko Pieri, uno dei direttori di Cmm – ospitare un immenso artista come Bungaro, perché lo riteniamo un vero e proprio ‘artigiano’ della musica e avevamo piacere di regalare ai nostri concittadini una performance live fuori dagli schemi di ciò che si ascolta oggigiorno, che potesse riportare al centro la grande musica d’autore”

“Abbiamo scelto proprio Bungaro – aggiunge l’altro direttore, Andrea Flaminio – perché ci siamo sentiti affini con il suo modo di vedere e vivere la musica: anche durante l’intervista che abbiamo fatto insieme ha usato espressioni come ‘la musica si fa attraverso la vita, ciò che vivi ti aiuta a trovare il contenuto di ciò che scrivi’, oppure ‘prima si progetta e poi si costruisce’. Per noi sono concetti fondamentali che ci impegniamo a trasmettere ai nostri allievi”

Il concerto di Bungaro sarà venerdì 22 marzo alle 21.00 e sempre alla Sala Eden si terranno anche gli altri due appuntamenti celebrativi per l’anniversario di Cmm: venerdì 22 marzo alle 10.30 ci sarà l’incontro con Gianlu Gentilesca, “Il Chitarrista di TikTok”, mentre sabato 23 marzo, alle 21.00, sarà il momento della grande festa finale con “A spasso nei nostri 30 anni”, spettacolo musicale con docenti, allievi e ospiti di Cmm.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito.

Durante la serata sarà attivo un servizio bar.

Per maggiori informazioni si potranno consultare le pagine social della scuola, il sito www.cmmweb.it o chiamare lo 392.9998106.