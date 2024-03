“Gran Galà with the Stars”: la grande danza internazionale sbarca al Teatro Moderno

Grosseto. La danza internazionale arriva a Grosseto domenica 24 marzo con uno spettacolo straordinario che avrà luogo al Teatro Moderno, a partire dalle 18.

Il palco grossetano ospiterà i massimi talenti internazionali della danza, insieme ad alcuni allievi semiprofessionisti selezionati dalle accademie più prestigiose d’Europa, come la John Cranko Schule, Alla Scala e Princesse Grace, oltre a nuovi talenti esordienti provenienti dalle scuole di danza della Toscana. Durante la giornata, saranno organizzate anche alcune masterclass di tecnica classica accademica e di tecnica contemporanea.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, svoltasi questa mattina nell palazzo comunale, hanno presenziato, oltre all’assessore alla cultura Luca Agresti in rappresentanza dell’amministrazione comunale, la direttrice e organizzatrice dell’evento Debora Ferretti, la direttrice del balletto nazionale di Cuba Viengsay Valdés Herrera e il ballerino principale del balletto nazionale di Cuba Anyelo Gonzàlez Montero.

“Il ‘Gran Galà with the Stars’ è stato ideato per diffondere la danza a livello internazionale – commenta Debora Ferretti –. Sarà un evento di grande valore culturale che porterà prestigio alla città di Grosseto. Mai prima d’ora nella storia della danza grossetana è stato realizzato uno spettacolo di così elevato spessore artistico”.

Il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Agresti esprimono la loro soddisfazione: “Accogliamo con grande entusiasmo questa manifestazione – spiegano-: è senza dubbio un’opportunità di crescita per chi ha questa grande passione e per tutti coloro che ne sono attratti. A nome dell’amministrazione comunale ringraziamo Debora Ferretti per aver portato l’alta danza a Grosseto. Uno spettacolo unico che attirerà numerosi spettatori in città, anche da fuori provincia, rendendo Grosseto protagonista della danza”.

Il programma

Tra gli ospiti illustri della serata ci saranno Fumi Kaneko e Vadim Muntagirov, ballerini principali del Royal Ballet di Londra; Elisa Carrillo Cabrera e Mikhail Kaniski, ballerini principali del Staats Ballet Opera di Berlino; Maia Makhateli, ballerina principale del Dutch National Ballet dell’Olanda; Luca D’Amato, danzatore freelance precedentemente al Zurich Ballet; Nnamdi Nwagwu, danzatore e coreografo presso Professione Danza Parma; Viengsay Valdés, direttrice e ballerina principale del Balletto nazionale di Cuba; e Anyelo Gonzales Montero, ballerino principale del Balletto nazionale di Cuba.

Inoltre, nel foyer del Teatro sarà allestita una mostra di costumi realizzati da Serena Fusai, costumista di alcune delle più famose compagnie di balletto a livello Internazionale, come l’English National Ballet. A conclusione, Valdés terrà un workshop di metodo cubano dedicato a un numero selezionato di studenti, che avranno l’opportunità di lavorare direttamente sul palco.

L’evento è patrocinato da Regione Toscana, Città di Grosseto, Città di Follonica e Comune di Castiglione della Pescaia e conta sull’appoggio di sponsor come Conad, Hotel Granduca e Rocca di Fassinello.