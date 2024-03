BiblioApe50: una libreria ambulante per l’Isola del Giglio

Isola del Giglio (Grosseto). Al via gli eventi del BiblioApe50, una piccola libreria ambulante che porterà arte, libri e cultura nelle piazze dell’Isola del Giglio.

Il progetto di promozione alla lettura, finanziato dal Comune di Isola del Giglio e Regione Toscana, ideato dalla Compagnia dei Così insieme ad Hey There! I’m using theater, in collaborazione con Proloco Isola del Giglio e Circolo culturale Gigliese, prevede l’allestimento di un piccolo apetto libreria presso cui si potranno prendere libri in prestito, “acquistarne” in cambio di una piccola donazione oppure donarne perché siano a disposizione della comunità.

L’ape sarà disponibile nelle piazze dei tre paesi dell’isola.

Legati al BiblioApe ci saranno una serie di eventi, tra cui spettacoli teatrali, letture animate, presentazioni di libri, uno show cooking con dj set in vinile.

“Per la realizzazione del progetto ringraziamo le case editrici: Effequ libri, Effigi e Bao edizioni, che hanno donato alcuni dei libri del loro catalogo e gli sponsor – spiegano gli organizzatori –: Acquedotto del Fiora, Maregiglio, Banca Tema e lavanderia Picchianti”.

“Inizieremo il 30 marzo a Giglio Castello, in piazza Gloriosa, con un live painting dell’ape a cura dell’artista Marco_Sera, del collettivo artistico Edf, e con la prima lettura animata in programma il 31 marzo dalle 18.30 nella Sala dei Lombi, a cura della compagnia ‘Manufatti Teatrali’ – terminano gli organizzatori -. Ringraziamo anche il Comitato San Mamiliano per il supporto tecnico nell’allestimento del BiblioApe, l’associazione Il Castello per la Sala dei Lombi, il Bar Monti ed il Tukul Beach Bar che si sono resi disponibili ad ospitare alcuni degli eventi in programma”.