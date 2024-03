“Pagine di storia”: al via la mostra alla Galleria Pascucci

Grosseto. Giovedì 21 marzo, alle 11, alla Galleria Pascucci, in piazza Valeri 3 a Grosseto, verrà inaugurata la mostra di documenti e fotografie dal titolo “Pagine di storia“, contestualmente alla presentazione del libro “Passi in avanti. Il movimento operaio e contadino in Maremma del 1900 al 1960”, del sociologo Pier Vittorio Marzocchi, curatore della mostra.

Il volume di Marzocchi è pubblicato da Innocenti Editore di Grosseto.

La mostra e il volume

Il progetto consiste nella sintesi di un’accurata ricerca finalizzata alla raccolta di documentazione attinente la storia sociale della provincia di Grosseto, dalla fine del 1800 fino agli anni ’60 del XX secolo, in cui si assiste al percorso che parte dalla formazione delle prime società di consumo e mutuo soccorso, costituite dai lavoratori della terra e delle miniere, per giungere alla nascita dei sindacati e dei partiti politici. La mostra e il volume rivestono un ampio valore storico e culturale da porre senz’altro all’attenzione della cittadinanza.

L’inaugurazione

L’inaugurazione prevede il saluto dell’assessore alla cultura Luca Agresti, la partecipazione e gli interventi dell’autore e ideatore del progetto, Pier Vittorio Marzocchi, dell’onorevole e storico Umberto Corsi, dei giornalisti Flavio Fusi e Paolo Pisani, della direttrice della biblioteca Chelliana, Anna Bonelli, e dell’editore Stefano Innocenti.

La mostra resterà aperta, a ingresso gratuito, dal 21 al 27 marzo con orario dalle 17 alle 19.