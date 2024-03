Scriabin Concert Series: piano recital di Nicolò Giuliano Tuccia nella chiesa dei Bigi

Grosseto. Sabato 16 marzo la rassegna Scriabin Concert Series presenta il giovane pianista Nicolò Giuliano Tuccia.

Nella chiesa dei Bigi di Grosseto, alle 18, il pubblico potrà ascoltare musiche di Scarlatti, Beethoven, Mendelssohn, Liszt. Torna così l’appuntamento dell’associazione musicale Scriabin presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano, organizzato con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura.

L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti) e comprende la visita al Museo Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 333.5372994.

In occasione del concerto sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Nicolò Giuliano Tuccia

Nicolò Giuliano Tuccia è nato in Emilia-Romagna: classe 1999, comincia a studiare il pianoforte all’età di 8 anni. Vanta oltre 30 premi in concorsi nazionali ed internazionali e più di 50 recital come solista in importanti istituzioni e sale da concerto. La sua carriera parte dal 2018 con l’esibizione con la “Circle Symphony Orchestra” di Padova suonando di Beethoven il concerto n.3 Op37 per pianoforte e orchestra. Nel 2019 si laurea in pianoforte al Conservatorio di Rimini con 110 e lode.

Nel 2020 si distingue al “Sergio Fiorentino piano competition”. che gli offrirà successivamente un concerto a Helsinki per il circolo pianistico universitario sostenuto da Eero Tarasti.

Nel 2021 debutta al “Kaunas Piano Festival”, ottenendo una borsa di studio così da esibirsi alla galleria d’arte “M.K. Čiurlionis ” di Kaunas. Sempre nello stesso anno vince il premio speciale al Kings Peak international music competition, ottenendo una masterclass con il maestro Anthony Tam, e il primo premio al Map international music competition, che successivamente gli darà concerti premio negli Usa. Nel 2022 svolge un attività intensa concertistica debuttando, oltre che con l’Orchestra del Conservatorio “B. Maderna di Cesena” al Teatro Verdi di Cesena, alla sala “Marco Biagi” di Bologna, al circolo culturale “G. Fantoni” di La Spezia e alla “Music Hall” dell’Università di semiotica musicale di Helsinki, sotto invito del celebre maestro Eero Tarasti.

Nicolò Giuliano Tuccia attualmente frequenta l’accademia pianistica di Imola “Incontri col maestro”, sotto la guida del maestro Andrè Gallo, e l’accademia pianistica europea “Alta formazione musicale”, con il maestro Giuseppe Devastato. È direttore artistico della rassegna concertistica “Guido Agosti”, nonché presidente dell’associazione “Forlì Cultura”. Nel 2023 si è esibito in diverse città europee come Roma, Rovereto, Lecco, Umeå, León e Berlino.