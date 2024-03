“La Cura”: i racconti dei medici di Grosseto per l’aperitivo letterario

Grosseto. Giovedì 14 marzo, alle 18.30, nella chiesa dei Bigi di Grosseto, si parlerà delle tante sfaccettature del concetto di “cura” con l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Grosseto.

Torna l’aperitivo letterario del Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, organizzato in collaborazione con l’associazione Letteratura e dintorni nell’ambito del progetto Grosseto Città che legge. L’ingresso costa 5 euro (3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura), il ticket comprende una degustazione di vini della Fattoria Le Pupille e l’ingresso alle mostre del Museo Luzzetti. Inoltre, il biglietto dà diritto di accesso al museo anche in un altro giorno a scelta dell’utente. È consigliata la prenotazione, scrivendo a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamando il numero 0564.488066.

Questa volta sarà un libro corale di racconti il protagonista dell’appuntamento: Enrico Bistazzoni e la presidente dell’Ordine dei medici di Grosseto parleranno de “La Cura“, edito da Effigi.

Il libro

Nel gennaio 2021, il consiglio dell’Ordine appena insediato ha pensato di organizzare, all’interno dell’annuale e tradizionale festa del giuramento dei nuovi medici, il premio “Ippocrate nell’arte” con l’intento di evidenziare la capacità dei suoi iscritti non solo nell’arte medica, ma anche nelle altre forme artistiche. Per l’anno 2021 è stato bandito un concorso letterario che come tema aveva appunto “la cura”. Da qui nascono i 24 racconti raccolti nel libro.