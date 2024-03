“La città dei lettori”: torna l’iniziativa dedicata all’universo del libro e ai suoi protagonisti

Grosseto. Torna nel 2024 “La città dei lettori”, il festival dedicato alla letteratura contemporanea e ai suoi protagonisti che da sette anni porta sul territorio toscano autori, traduttori e curatori di primo piano, in un grande evento itinerante che inaugura in primavera e continua fino all’autunno. “Leggere cambia tutto”: questo il motto che accompagna il progetto di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e associazione Wimbledon Aps sin dalla nascita e che conferma per la nuova edizione la volontà di incontrare un pubblico sempre più ampio in piccoli e grandi centri, aderendo al Patto regionale per la lettura promosso dalla Regione Toscana.

“La settima edizione de ‘La città dei lettori’ vuole dare spazio al futuro, alla letteratura che verrà e alle nuove proposte editoriali – dichiara Gabriele Ametrano, direttore del progetto e presidente dell’associazione Wimbledon Aps -. Esordienti a confronto con autrici e autori già affermati e focus sull’intelligenza artificiale applicata al mondo editoriale. Due percorsi innovativi, per guardare al mondo dei libri di oggi e di domani. Inoltre, al festival non mancheranno collaborazioni con prestigiose realtà culturali italiane, come la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e il Premio Strega, e la presenza di ospiti nazionali e internazionali che si alterneranno a momenti di approfondimento, in linea con la volontà di promuovere e diffondere la lettura”.

La quarta edizione dell’iniziativa si svolgerà a Grosseto, dal 24 al 25 giugno.

Per ulteriori informazioni: www.lacittadeilettori.it

Su Facebook: La Città dei Lettori

Su Instagram: @lacittadeilettori #lacittadeilettori

Su LinkedIn: La Città dei Lettori