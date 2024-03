“Madama Butterfly”: la grande opera lirica protagonista al Teatro Moderno

Grosseto. Al Teatro Moderno di Grosseto va in scena l’opera lirica “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini.

L’appuntamento è per venerdì 8 marzo alle 21. I biglietti sono in vendita al botteghino del teatro la mattina dalle 10 alle 12 e la sera dello spettacolo dalle 19 (infoline 333.5372994). In teatro – a cura della Libreria Mondadori del centro storico – sarà in vendita anche il libretto dell’opera, con il testo completo della rappresentazione e tutte le informazioni sull’autore e sulla storia della composizione.

Il cast

In scena l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e la corale “Puccini” di Grosseto (maestro del coro Walter Marzilli), dirette da Giovanni Pompeo. Il cast: la soprano Hiroko Morita è Madama Butterfly (Cio-Cio-San), il tenore Vitaly Kovalchuk è il tenente Pinkerton; la mezzosoprano Elena Serra è Suzuki, servente di Cio-Cio-San; il baritono Victor Garcia Sierra è Sharpless, console degli Stati Uniti a Nagasaki; il tenore Guido Bernoni è Goro, sensale di matrimoni; il basso Silvio Riccardi è Zio Bonzo; il tenore Antonio Marani è il principe Yamadori, pretendente di Butterfly; la mezzosoprano Federica Cassetti è Kate, moglie americana di Pinkerton. La regia dell’opera è di Elena D’Angelo. La direzione artistica dell’evento è di Antonio Di Cristofano.

L’opera

“Madama Butterfly”, opera in tre atti, è stata composta da Giacomo Puccini tra il 1901 e il 1903: la prima è andata in scena al Teatro alla Scala di Milano il 17 febbraio 1904. È ambientata a Nagasaki, grande città portuale del Giappone, e racconta la storia di una giovane geisha – Cio-cio-san, Butterfly in inglese – venduta in sposa a Pinkerton, ufficiale della Marina americana. Pinkerton, per il quale il matrimonio era stato solo un’avventura, abbandona presto la giovane sposa e torna in patria. Butterfly, con il bambino nato dalle nozze, continuerà ad attendere fiduciosa il ritorno dell’amato, ignorando che per quell’uomo il matrimonio era stato soltanto un gioco.

I protagonisti

Il direttore d’orchestra Giovanni Pompeo è diplomato in corno al Conservatorio di Matera e si è formato al Teatro alla Scala di Milano, negli anni in cui ha collaborato con l’orchestra del teatro e con l’omonima Filarmonica, sotto la guida dei più importanti direttori del mondo come Muti, Gergiev, Luisi, Temirkanov, Levine, Chung e Sinopoli. È stato allievo del maestro Nicola Samale e del maestro Aldo Ceccato, uno dei più importanti direttori d’orchestra del secondo Novecento. Direttore artistico e musicale dell’Orchestra di Matera e della Basilicata, dirige opere e concerti in Italia e all’estero e come direttore artistico ha ideato e curato eventi di rilievo internazionale, ottenendo prestigiosi riconoscimenti come la targa del Presidente della Repubblica. È docente di musica d’insieme al Conservatorio di Matera.

L’interprete di Madama Butterfly, Hiroko Morita, è una soprano giapponese nota agli appassionati del melodramma pucciniano per aver già interpretato tanti ruoli con enorme successo, non solo in Italia e nella sua terra d’origine, ma anche negli Stati Uniti, in Portogallo e in America Latina. Tanto da meritare l’appellativo di “una delle migliori Butterfly di oggi“.

A interpretare Pinkerton sarà il tenore ucraino Vitaly Kovalchuk: ha cominciato a studiare il canto lirico da giovanissimo al Liceo musicale “Krushelnytska” nella sua città natale, proseguendo gli studi in Italia al Conservatorio “Verdi” con Sonia Turchetta. Nel 2002 è iniziata la collaborazione con l’Orchestra sinfonica di Norte in Portogallo, con la quale ha cantato in varie produzioni operistiche come “Tosca” e “Nabucco”. Nel 2007 ha debuttato come solista e da allora si esibisce in tutto il mondo.

La regista Elena D’Angelo ha fondato la Compagnia d’operette “Elena D’Angelo” che porta in scena spettacoli di operetta nei più importanti teatri d’Italia e anche in tournée all’estero: Argentina, Uruguay, Giappone, Germania, Svizzera, Bielorussia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Canada. Oltre all’attività di soprano, dal 2015 svolge attività di regia, allestimento e costumi di numerose celebri opere e operette come La Traviata, Aida, Il Barbiere di Siviglia, Rigoletto, Turandot, La serva padrona, Elisir d’amore, Cavalleria Rusticana, Don Pasquale, Trovatore, Cenerentola, Madama Butterfly e Nabucco, che ha debuttato nel prestigioso teatro Arcimboldi di Milano. Ha collaborato con la Fondazione Pavarotti e collabora con associazioni che promuovono la cultura e in particolare l’opera lirica.

Nella foto: Hiroko Morita nel ruolo di Madama Butterfly