Al via le registrazioni di EdicolAcustica Meltin’Pub: ecco come far parte del pubblico

Grosseto. Cominciano lunedì 11 marzo le registrazioni di EdicolAcustica Meltin’Pub, il nuovo format televisivo prodotto da EdicolAcustica Aps in collaborazione con il Mei – Meeting degli Indipendenti, Icaro Tv e la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Le puntate, che andranno in onda prossimamente sull’emittente romagnola Icaro Tv, verranno registrate nei locali dello Skye Pub di via de’Barberi 108 a Grosseto.

Alla conduzione Alberto Guazzi con Marco D’Alò e il barman musicale Cristiano Bocchi, mentre Daniele Sgherri curerà l’angolo dedicato alle pubblicazioni a tema musicale. Altro valore aggiunto della trasmissione è la presenza di una band residente formata da professionisti che hanno collaborato anche in passato con il chiosco sonoro e l’ideatore di EdicolAcustica Michele Scuffiotti, scomparso due anni fa: Flavio Timpanaro, Simone Biasini, Silvia Ciabattini, Enrico Ciolini, Alessio Buccella, Luca De Stasio e Riccardo Nucci.

Ogni puntata ospita cantautori e artisti da tutta Italia conosciuti dallo staff di EdicolAcustica con le sue partecipazioni al Mei di Faenza, il più grande appuntamento nazionale dedicato alla musica indipendente. E da Los Angeles un videoregalo a puntata, una clip del giornalista e critico musicale Roberto “La Bestia” Croci, firma dagli Stati Uniti per testate come Repubblica, GQ, Rolling Stone Italia e Vogue e storico amico di EdicolAcustica e di Michele. Interviste, canzoni eseguite rigorosamente dal vivo e tante sorprese saranno l’anima del format che vede ancora una volta alla regia Federico Cosci.

Per ogni giornata di registrazione sono previsti due turni, il primo con inizio alle 18 fino alle 20 e il secondo con inizio alle 21 fino alle 23. Le date previste sono l’11, il 12, il 18 e il 19 marzo.

Chi vuole partecipare come pubblico può chiamare il 339.7011542 (Sandro) o direttamente il locale al numero 0564.20778. Possibile anche la prenotazione via Whatsapp ai numeri 328.9590218 (Gionni) e 320.1118421 (Ilario) o via Messenger sulla pagina Facebook del pub.

Il format EdicolAcustica Meltin’Pub è reso possibile dalla partecipazione dell’associazione a un bando di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, oltre che dalla collaborazione a titolo volontario di musicisti e tecnici. Grazie alla collaborazione del Mei, la messa in onda è prevista su Icaro Tv, emittente di Rimini che copre l’Emilia Romagna e parte del Nord Italia.

“Registreremo a Grosseto dove tutto è nato – ha detto Alberto Guazzi lanciando il nuovo format –, ma vogliamo dimostrare che una trasmissione del genere non ha confini geografici, grazie al fatto che i cantautori arrivano davvero da ogni parte d’Italia, e può essere fruita con piacere da un pubblico nazionale. Ovviamente stiamo lavorando per proporla anche in Toscana e ci sono già delle emittenti interessate”.

In occasione delle registrazioni sarà possibile diventare soci di EdicolAcustica Aps o rinnovare la propria adesione. Informazioni e aggiornamenti sulla pagina Facebook ufficiale EdicolAcustica.