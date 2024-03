“Follow the flow”: le opere di Chiara Toniolo in mostra alla Galleria Eventi

Grosseto. “Follow the flow”: questo il titolo della nuova mostra personale dell’artista Chiara Toniolo, che sarà inaugurata venerdì 8 marzo alle 17.30 alla Galleria Eventi, in via Varese 18 a Grosseto, e che porterà in mostra il risultato di ricerche e suggestioni riguardo la sacralità femminile e quello che è diventato uno dei grandi tabù riguardo il corpo delle donne: il sangue mestruale.

I visitatori potranno così fluire tra le immagini create da Chiara Toniolo alla scoperta di un mondo fatto di richiami simbolici ispirati a studi artistici e letture (i testi di Marjia Gimbutas, Clarissa Pinkola Estes, Vicky Nobile, le opere artistiche di Judy Chicago, Carolee Schneeman, Vanessa Tiegs…), con dipinti che evocano il grande potere della morte e rinascita ciclica del corpo femminile, in cui l’artista segue il flusso non solo del suo sangue, del suo corpo, ma anche delle idee e riflessioni riguardo l’energia creativa del sangue mestruale che ogni mese rinnova il corpo e lo spirito femminile.

La mostra resterà aperta dall’8 al 10 marzo, dalle 17.30 alle 19.30.

Ingresso gratuito.