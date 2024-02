“Tre uomini e una culla”: lo spettacolo in scena al Teatro Moderno

Grosseto. Chi non ricorda i dolci sorrisi che la piccola Marie rivolge dalla culla ai suoi tre papà “improvvisati” nella pellicola francese degli anni Ottanta?

L’adattamento teatrale del film “Tre uomini e una culla” sarà in scena al Teatro Moderno venerdì primo marzo alle 21: gli ultimi biglietti sono a disposizione online (www.comunegrosseto.ticka.it) o al botteghino del teatro dalle 19 la sera stessa dello spettacolo.

Per la stagione teatrale, organizzata dal Comune di Grosseto con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, c’è una commedia tenera e divertente interpretata da Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta (anche regista) e Attilio Fontana, che reinterpretano i protagonisti del film francese di Colline Serrau che ha firmato anche l’adattamento teatrale.

Lo spettacolo

La storia è nota: in un grande e lussuoso appartamento nel centro di Parigi convivono in perfetta armonia tre ‘single d’oro’ che occupano il loro tempo libero organizzando feste, cene e incontri galanti. In una di queste serate un amico prega Jacques di poter fare arrivare alla loro abitazione un pacchetto importante, Jaques però dimentica di informare i coinquilini e parte per un lungo viaggio di lavoro. Il pacco arriva, ma alla porta viene trovata anche una culla e da qui parte la commedia. Una commedia che è anche un riuscitissimo mix di tenerezza e divertimento, approda ora per la prima volta sui palcoscenici italiani. Fedele alla vicenda originale, lo spettacolo tratta con lievità e brio il ruolo dei padri e i nuovi modelli di famiglia e la regia di Pignotta sottolinea con maestria alcuni tratti dell’animo umano che ci portano spontaneamente a ridere.

La produzione è affidata a a.ArtistiAssociati-Centro di produzione teatrale.

Foto di Giovanni Chiarot