“Domenica nei Musei di Maremma”: ingresso gratuito nelle strutture della provincia di Grosseto

Grosseto. Domenica 3 marzo sarà l’ultima domenica con l’ingresso gratuito nei 26 musei del Sistema Musei di Maremma che hanno aderito alla campagna “Domenica nei Musei di Maremma”, che prevede nel 2024 musei gratis in provincia di Grosseto le prime domeniche dei mesi di gennaio, febbraio e marzo.

Dalle Colline Metallifere, Vetulonia e l’Amiata fino all’Argentario, Manciano e alla zona dei tufi di Pitigliano e Sovana, domenica sono in programma per l’occasione aperture straordinarie, visite guidate, mostre, conferenze, degustazioni e laboratori per grandi e bambini, tutto ad ingresso libero.

Il programma completo dei musei aperti, eventi e orari si può consultare sul sito www.museidimaremma.it e nelle pagine social con l’hashtag #domenicamuseimaremma.

Le iniziative

Tra gli appuntamenti più importanti segnaliamo al Museo minerario in galleria, presso la porta del Parco nazionale delle Colline Metallifere, in località i Bagnetti a Gavorrano, un laboratorio di monetazione antica per grandi e bambini, alle 11 (età minima 7 anni). Prenotazione obbligatoria al numero 0566.843402 o all’indirizzo e-mail info@parcocollinemetallifere.it.

A Massa Marittima, alle 14, è prevista una visita guidata al Museo archeologico Camporeale, in piazza Garibaldi, informazioni al numero 0566.906525 o all’indirizzo e-mail accoglienzamuseimassa@gmail.com.

Il Centro di documentazione del territorio Riccardo Francovich di Scarlino ha in programma alle 15 una passeggiata guidata alla Rocca pisana che domina il borgo. Informazioni al numero 0566.38023 o all’indirizzo e-mail musei@comune.scarlino.gr.it.

Il Museo civico archeologico di Vetulonia (Muvet), in piazza Vatluna, alle 11 propone il laboratorio multisensoriale “Convivio etrusco. Di carne, vino e spezie”, dove i partecipanti, scegliendo, per chi lo desidera, di essere bendati, vivranno la possibilità di conoscere e sperimentare gli Etruschi in una prospettiva tattile e multisensoriale per scoprire il loro cibo e la convivialità. A seguire degustazione di prodotti del territorio. Prenotazione obbligatoria (posti limitati), al numero 0564.948058.

A Grosseto, il Polo culturale Le Clarisse, in via Vinzaglio 27, offre ai visitatori alle 17 una visita guidata alla mostra fotografica “Luciano Bianciardi. Sulla luna non c’è niente” e alle 18 alla Collezione Luzzetti. Informazioni al numero 0564.488066 o all’indirizzo e-mail collezioneluzzetti@gmail.com.

Il Museo archeologico e d’arte della Maremma, in piazza Baccarini 3, alle 16.30 organizza una visita guidata alle collezioni del museo. Informazioni al numero 0564.488752 o all’indirizzo e-mail accoglienzamaam@gmail.com.

Ci spostiamo sul Monte Amiata, dove il Polo museale di Arcidosso ha promosso nel Castello Aldobrandesco alle 16 l’incontro “Arcidosso tra simboli e misteri”, durante il quale si parlerà di simbologia, riti e tradizioni presenti nel territorio amiatino e in particolare nel borgo di Arcidosso. L’evento sarà tenuto dalla scrittrice Claudia Cinquemani, esperta di tradizioni popolari ed arcaiche, accompagnata dalle letture dell’attrice e voce narrante Chiara Dragoni. Informazioni al numero 366.7472612.

A Santa Fiora il Museo delle miniere di mercurio, in piazza Garibaldi, organizza una visita guidata alle 15, informazioni all’indirizzo e-mail minieredimercurio@gmail.com.

“Caccia al tesoro etrusco”, laboratorio creativo per bambini dai 6 agli 11 anni e alle loro famiglie, è l’evento proposto a Scansano dal Museo archeologico e della vite e del vino, alle 11. Consigliata la prenotazione all’indirizzo e-mail musei@comune.scansano.gr.it o al numero Whatsapp 329.8355610.

A Porto Santo Stefano, sull’Argentario, la Fortezza spagnola propone alle 17 la conferenza “La Fortezza spagnola. Lettura e interpretazione della sua forma”, a cura dei professori Lanfranchi, Martelli e Fasolo dell’Università La Sapienza di Roma e del professor Barlozzini dell’Università del Molise.

Ad Orbetello la Polveriera Guzman – Museo archeologico, in via Mura di Levante 5, ha organizzato una visita guidata alle 11, dal titolo “Storia e archeologia della laguna di Orbetello”. Informazioni al numero 350.5905073.

A Pitigliano il Museo ebraico, in vicolo Manin, è aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16 e sarà possibile visitare la sinagoga e gli antichi locali scavati nel tufo, appartenuti alla comunità ebraica, informazione all’indirizzo e-mail lapiccolagerusalemme@gmail.com.

Il Museo di Preistoria e Protostoria di Manciano ha preparato una passeggiata archeologica a Saturnia, dal titolo “Giornata tra Etruschi e Romani”. Alle 10, in piazza Vittorio Veneto, inizio della visita del Museo urbano e nel pomeriggio escursione guidata alle monumentali tombe a tumulo etrusche della necropoli del Puntone e, soprattutto, a quelle sconosciute nelle località Casalino e La Pellegrina. Ai partecipanti offerta anche una degustazione di prodotti tipici locali. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al numero 320.1768210 o all’indirizzo e-mail ilaria.bacci@coopzoe.it.

Infine, sempre a Saturnia il Polo Culturale Pietro Aldi di Saturnia sarà aperto straordinariamente dalle 10 alle 13 con le tre mostre in corso: “Pietro Aldi inedito”, “Passioni di un collezionista. Dipinti Fiamminghi e Olandesi del Cinque e Seicento” e “Symbiotica” di Giuseppe Lo Schiavo. Informazioni al numero 342.6199885.

Passaporto della Cultura

Sempre attivo il Passaporto della Cultura, con regali e gadget e che può essere richiesto gratuitamente nei seguenti musei presenti in tre aree, chiamate “dogane”.

Per la dogana nord il Museo archeologico, Museo San Pietro all’Orto di Massa Marittima e Museo Magma a Follonica.

Nella dogana centro i musei sono il Museo civico archeologico – Muvet di Vetulonia, il Museo archeologico e d’arte della Maremma, il Museo di storia naturale della Maremma e il Polo culturale Le Clarisse a Grosseto.

Infine, nella dogana est, il Polo museale di Arcidosso, il Museo delle miniere di mercurio di Santa Fiora e il Museo di Preistoria e Protostoria di Manciano.

I premi

Ogni visitatore può scegliere un solo museo per dogana e in quel museo farsi timbrare il passaporto. Una volta inseriti 3 timbri – entro il 31 marzo 2024 – il passaporto può essere riconsegnato nell’ultimo museo visitato e questo permette di ricevere subito un omaggio: un catalogo, un ingresso, una visita guidata, un gadget, etc.

Tutti i passaporti riconsegnati parteciperanno poi a un’estrazione per vincere biglietti gratuiti della stagione teatrale di Grosseto e di quella del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica e ingressi omaggio per Lirica in Piazza a Massa Marittima e per Cinema di Mare a Castiglione della Pescaia.

Inoltre, saranno in palio anche un abbonamento nominale alle mostre nel Polo Clarisse di Grosseto e una tessera associativa di Fondazione Grosseto Cultura. Per informazioni: www.museidimaremma.it