Accessibilità: i Musei di Maremma raccontato la loro esperienza a “TourismA”

Grosseto. I Musei di Maremma, oltre alla collaborazione con il Sistema museale dell’Arcipelago toscano (Smart), saranno presenti all’edizione 2024 di TourismA, il salone dell’archeologia e del turismo culturale, organizzato da Archeologia Viva nel Palazzo dei Congressi di Firenze da venerdì 23 a domenica 25 febbraio, e anche ad altre iniziative.

Tra queste la tavola rotonda “Prendersi cura del pubblico. Il museo è un cantiere che non si ferma mai”, in programma venerdì 23 febbraio nella sala Onice dalle 14. Un evento organizzato da Prisma Cultura e che vedrà la partecipazione di archeologi e studiosi provenienti da tutta Italia per parlare di accessibilità dei musei.

Per quanto riguarda i Musei di Maremma saranno presenti il Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” – MuVet di Vetulonia e il Comune di Massa Marittima con il Museo Subterraneo.

Simona Rafanelli, direttrice del MuVet, insieme alle archeologhe Francesca Paris e Costanza Quaratesi, avranno l’occasione di celebrare un importante evento: quello dei dieci anni di attività di Prisma, da sempre a fianco del museo di Vetulonia per sviluppare una comunicazione e una fruizione sempre più accessibile del pubblico al patrimonio del museo.

“Il nuovo museo Subterraneo accessibile per la narrazione della lunga storia mineraria di Massa Marittima” sarà invece il titolo degli interventi di Roberta Pieraccioli, direttrice dei Musei di Massa Marittima, e di Sabrina Martinozzi, del Comune di Massa Marittima, in merito all’ultimo nato tra i musei di Massa Marittima.

Programma e informazioni su “TourismA”: https://www.tourisma.it