“La Maremma e i suoi scrittori”: sedici incontri nelle biblioteche dedicati al romanzo storico

Grosseto.Sedici incontri, sedici biblioteche ed istituti coinvolti, otto libri, undici autori, sedici tra storici, scrittori e giornalisti coinvolti: sono i numeri de “La Maremma e i suoi scrittori”, l’iniziativa organizzata dalla Rete Grobac, delle biblioteche e degli archivi di Maremma e dell’Amiata che animerà i luoghi della rete nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Prenderà il via venerdì primo marzo il fitto calendario di eventi che porterà autori maremmani di romanzi storici ad incontrare il pubblico in vari punti della Rete. “Un calendario – commenta Emiliano Rabazzi, presidente della commissione di sistema di Rete – pensato per favorire la conoscenza e lo scambio tra alcuni importanti autori del territorio e i lettori, dando anche spunti di approfondimento e riflessione: a dialogare con gli scrittori, infatti, saranno storici, altri autori e giornalisti”.

A curare l’organizzazione degli eventi è stata la biblioteca comunale “G. Badii” di Massa Marittima, incaricata dalla Rete Grobac di promuovere, attraverso incontri pubblici, la lettura con il supporto scientifico dell’Isgrec, Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea, che ha contribuito ad individuare testi, autori e presentatori: un lavoro che, a partire dai romanzi storici pubblicati di recente da scrittori maremmani, coinvolge altri autori locali, storici e giornalisti.

“Il nostro territorio è ricco di produzioni letterarie – spiega l’assessore alla cultura del Comune di Massa Marittima, Irene Marconi – e di piccole case editrici di qualità che meritano di essere messe in risalto. Abbiamo scelto temi di rilevanza storica e sociale e, per questo, abbiamo pensato anche a un percorso dedicato alle scuole che vorranno aderire“.

Tanti gli autori coinvolti che presenteranno i loro lavori: si va da Gualtiero della Monaca, Carlo Rispoli e Mario Cosentino con “Il caso Lattes” (Effigi edizioni) a Davide Parri con “Florido e il piano K” (Effigi), da Francesco Falconi con “I Grifoni della Maremma” (La corte editore) a Stefano Erasmo Pacini con “Malamente. Una educazione maremmana” (Effigi), passando per Silvia Meconcelli, che presenta “Pazze di libertà” (Alter Ego edizioni), Alberto Prunetti con “Amianto. Una storia operaia” (Feltrinelli), Antonella Polenta con “Quell’anno le margherite divennero rosse” (Pegasus Edition), Filippo Cerri con “Di macchia e di morte” (Effequ).

Il programma

Ecco, nel dettaglio, il calendario degli incontri. Si parte venerdì primo marzo, alle 17, con due appuntamenti: alla biblioteca di Massa Marittima, Gualtiero della Monaca, Carlo Rispoli e Mario Cosentino presentano “Il caso Lattes” affiancati dallo storico Stefano Campagna e dalla scrittrice Silva Gentilini, mentre alla Biblioteca delle Muse di Saturnia si parla di “Florido e il piano K” di Davide Parri, con Ilaria Cansella, storica, e Davide Berti, scrittore.

Venerdì 15 marzo, sarà la volta di Francesco Falconi, con il suo “I Grifoni della Maremma”, accompagnato da Ilaria Cansella e Carlo Legaluppi, scrittore, alla biblioteca comunale di Arcidosso; Stefano Erasmo Pacini con “Malamente. Una educazione maremmana”, affiancato da Adolfo Turbanti, storico, e Lina Senserini, giornalista e scrittrice, alla biblioteca di Scarlino e Filippo Cerri con “Di macchia e di morte”, intervistato da Marco D’Aureli, storico, e Costanza Ghezzi, scrittrice, alla biblioteca “La Piccola” di Capalbio.

Venerdì 22 marzo di nuovo due appuntamenti: alla biblioteca comunale di Orbetello Silvia Meconcelli presenta “Pazze di libertà” in un dialogo con la storica Vinzia Fiorino e la scrittrice Carlotta Fruttero, mentre alla biblioteca comunale di Magliano in Toscana arriva l’autrice Antonella Polenta con “Quell’anno le margherite divennero rosse”, affiancata da Elena Vellati, storica, e Dianora Tinti, scrittrice.

Il mese di aprile si apre con tre appuntamenti, venerdì 5 aprile, alla biblioteca di Roccastrada arriva “Florido e il piano K”: accanto all’autore, Davide Parri, ci saranno di nuovo Ilaria Cansella e Davide Berti; alla biblioteca della Ghisa di Follonica Silvia Meconcelli presenta “Pazze di libertà”, insieme a Vinzia Fiorino e Carlotta Fruttero; alla biblioteca di Monte Argentario Antonella Polenta presenta il suo romanzo attraverso le domande di Elena Vellati e Dianora Tinti.

“Il caso Lattes” sarà presentato da due degli autori, Carlo Rispoli e Gualtiero della Monaca, venerdì 12 aprile alla biblioteca di Scansano, insieme a Stefano Campagna e Silva Gentili. Sempre il 12 aprile la biblioteca comunale di Monterotondo Marittimo si appresta ad accogliere Stefano Erasmo Pacini con “Malamente”, affiancato da Adolfo Turbanti e Lina Senserini, mentre alla biblioteca comunale di Pitigliano si presenta “Di macchia e di morte” di Filippo Cerri, con l’intervista di Marco D’Aureli e Costanza Ghezzi.

Sabato 13 aprile, alla biblioteca di Castiglione della Pescaia, Alberto Prunetti presenta “Amianto. Una storia operaia” (Feltrinelli) intervistato da Adolfo Turbanti per passare venerdì 19 aprile alla biblioteca di Manciano dove sono attesi Francesco Falconi, insieme a Ilaria Cansella e a Carlo Legaluppi.

Le iniziative si concludono venerdì 10 maggio, nella sede dell’Isgrec, in via de Barberi a Grosseto, con l’evento dedicato agli studenti. Le scuole interessate, infatti, potranno affrontare la lettura di “Pazze di libertà” di Silvia Meconcelli e discutere del romanzo in una conversazione con Vinzia Fiorino, Carlotta Fruttero, scrittrice, Ilaria Cansella, direttrice di Isgrec, e Roberta Pieraccioli, scrittrice e direttrice della biblioteca comunale di Massa Marittima (per aderire: didattica@isgrec.it).

Tutti gli incontri, fatta eccezione per quello dedicato alle scuole il cui orario sarà definito in seguito, avranno inizio alle 17.

Per informazioni: www.bibliotechedimaremma.it

Nella foto: Emiliano Rabazzi e Irene Marconi