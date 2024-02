“Fabbricazione”: un’installazione artistica sta per nascere sulle Mura medicee

Grosseto. “Fabbricazione” è la parola che sintetizza il progetto concettuale del gruppo di creativi pratesi Iper-collettivo e dell’artista Jacq, ospiti della nuova edizione di “Trame Off” curata da Clan e sostenuta dalla Regione Toscana con Toscanaincontemporanea2023. Un’avventura artistica che prende vita all’interno del Molino Hub, nelle storiche e suggestive Mura medicee di Grosseto.

Venerdì 16 febbraio, gli artisti saranno i protagonisti di una performance artistica, con l’aiuto dei giovani studenti del Polo Bianciardi di Grosseto, dando vita ad un’opera di grandi dimensioni nella piazza bassa del centro culturale. Opera nata da un disegno dell’artista Jacq, intitolato “L’Incontro”, trasformato in una struttura tridimensionale con la tecnica del pixel art utilizzando rocchetti di plastica rigenerata. L’installazione, visibile dall’alto della passeggiata, offrirà un’esperienza unica e coinvolgente per chi percorre le Mura medicee, fino al 31 marzo prossimo.

Il progetto rigenerativo del centro storico della città del collettivo Clan si focalizza sulla produzione e diffusione della creatività contemporanea attraverso linguaggi innovativi, talenti emergenti e azioni sperimentali. “Trame Off” sostiene i giovani artisti impegnati nell’arte urbana partecipata, con attenzione particolare alle tematiche ambientali. In questo contesto si inserisce l’installazione artistica di Iper-Collettivo e Jacq, unica nel suo genere, che trasforma lo spazio pubblico del Molino Hub in un luogo di esplorazione creativa e di riflessione sul riuso e sul riciclo.

La parola “Incontro” sarà il fulcro di questa straordinaria installazione, rappresentando un’occasione di connessione con la città e i cittadini. Realizzata attraverso la collaborazione diretta con la comunità di Grosseto e in particolare con i giovani, l’opera unirà le tecniche espressive degli artisti con il simbolismo iconografico dei rocchetti dell’industria tessile, offrendo un’interpretazione unica dell’ambiente circostante.

La creazione e il posizionamento dell’opera saranno concepiti come un laboratorio aperto e tutti sono invitati a partecipare, con inizio alle 10 di venerdì 16 febbraio; la presentazione dell’opera realizzata è programmata per le 18. Nel pomeriggio, i partecipanti avranno l’opportunità di assistere al laboratorio Plasticraft con dimostrazione e stampa di oggetti di plastica rigenerata, realizzati con i macchinari Precious Plastic messi a disposizione da Iper-Collettivo per sensibilizzare sul tema dell’upcycling e sull’uso creativo della plastica.

Il programma

Ecco il programma dell’evento di venerdì 16 febbraio:

ore 10: performance di co-costruzione dell’opera “Fabbricazione”;

ore 18: presentazione ufficiale di “Fabbricazione”, seguita dal laboratorio Plasticraft. Durante il laboratorio, vi sarà la dimostrazione e la stampa di oggetti utilizzando i macchinari Precious Plastic. Un momento conviviale con aperitivo seguirà la presentazione.

Informazioni:

“Fabbricazione” è visibile dal 16 febbraio al 31 marzo nella piazza bassa di Molino Hub, in via del Molino a vento 17, a Grosseto.

Per ulteriori informazioni, contattare Clan all’indirizzo e-mail info@collettivoclan.it