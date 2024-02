“Angoli”: ecco il libro di Francesco Minucci che racconta la città

Grosseto. È stato presentato oggi, in sala del Consiglio comunale, “Angoli“, libro voluto dall’assessorato al turismo del Comune di Grosseto e realizzato dal fotografo Francesco Minucci. Il volume è stato progettato dall’agenzia di comunicazione Arca.

Il libro

Una città come Grosseto è fatta di tanti angoli, punti di vista personali che uniscono i muri e gli spazi con i ricordi e le storie. La narrazione intima di un luogo è tutto questo: fruga nelle emozioni sopite, in alcuni casi recondite, per farle affiorare e renderle pubbliche attraverso la narrazione. È nato così un volume originale su una Grosseto guardata e raccontata attraverso 41 punti di vista diversi, come sono diverse le persone che si sono prestate a questo gioco che unisce memoria e presente. Il volume è stato arricchito anche con i ritratti di alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo che si sono esibiti a Grosseto e hanno un legame con la città.

Dalle storie raccontate sono uscite voci dissimili, approcci diversi, da cui però, traspare una trama affettiva per la città comune a tutti.

“Sfogliando il libro – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale – è chiaro come ognuno dei protagonisti abbia sentito il bisogno di rendere onore alla propria città. L’ha fatto narrando la storia affettiva che lo unisce a una strada o una piazza, un cinema, una spiaggia, una casa o un giardino. Siamo felici di aver portato a termine questo progetto perché lascia in eredità alla nostra Grosseto alcuni ricordi del passato. Chiunque, un domani, sfogliando le sue pagine potrà riassaporare una sensazione unica e personale che un particolare luogo gli ha fatto provare. L’invito rivolto al lettore è quello di riconoscere gli attori di questo viaggio e condividere un altro angolo dove ascoltare la voce dei luoghi”.