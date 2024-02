Alle Clarisse si festeggia il Carnevale: laboratorio su Picasso dedicato ai bambini

Grosseto. Al Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura si festeggia il Carnevale attraverso l’arte.

Gli operatori di PromoCultura presentano un nuovo laboratorio didattico rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni e in programma domenica 11 febbraio: questa volta l’attività sarà incentrata sulle opere di Picasso, con particolare attenzione alle “maschere”. I piccoli saranno guidati in un percorso di esplorazione per poi realizzare le loro maschere carnevalesche ispirandosi allo stile picassiano.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0564.488066 (dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19) o mandare una mail a prenotazioni.clarisse@gmail.com.