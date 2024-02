Al via i contest di Grosseto Music Project: cambio di location per la prima serata

Grosseto. Venerdì 9 febbraio prenderanno il via le esibizioni live del contest del progetto Grosseto Music Project.

La serata si sarebbe dovuta tenere alla sala Eden, ma solo oggi gli organizzatori sono stati contattati dalla struttura che li ha informati della propria indisponibilità, in questo momento, ad accogliere eventi di tipo musicale.

Pertanto, grazie all’aiuto e alla disponibilità dell’assessorato alla cultura, è stato messo a disposizione il Teatro degli Industri per accogliere le band che si esibiranno.

Il programma

A salire sul palco del teatro cittadino alle 21.30 saranno i primi cinque gruppi dei quattordici selezionati per le semifinali: Butoros, Blue Way, Gravity, Jazz Quartet Milani/Artuso/Guastalli/Ferrone, Southern Comfort.

“Siamo ovviamente dispiaciuti – dichiarano gli organizzatori – di non poter svolgere la serata come pianificato da diversi mesi, però siamo anche contenti di essere riusciti in tempi rapidi a trovare una soluzione alternativa. Confidiamo che le problematiche della sala Eden possano risolversi e che le altre date possano svolgersi lì”

L’ingresso sarà gratuito ed aperto a chiunque vorrà assistere alle esibizioni di queste giovani band.