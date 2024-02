Come costruire un libro pop-up: aperte le iscrizioni al laboratorio gratuito per bambini

Grosseto. Come si costruisce un libro pop-up? Potranno scoprirlo ed imparare a farlo i ragazzi dai 10 ai 14 anni con un laboratorio dedicato, realizzato all’interno del progetto “Ciel’in città”, selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, che vede la cooperativa sociale Uscita di Sicurezza di Grosseto capofila di un partenariato pubblico-privato che coinvolge i territori di Grosseto, Prato e Massa.

Dal 7 febbraio al 24 aprile, al Doposcuola di Uscita di Sicurezza in via Davide Lazzeretti 10 a Grosseto, un laboratorio gratuito, articolato in 12 appuntamenti condotti dall’esperta Mara Bacconi. Gli incontri si terranno ogni mercoledì, dalle 15 alle 17.30, e sono finalizzati alla creazione di un libro pop-up che sarà esposto nel mese di maggio alla Sala Eden di Grosseto, all’interno di una mostra dedicata proprio ai lavori realizzati con il progetto “Ciel’in città”.

Il laboratorio

I giovani partecipanti prenderanno parte al progetto creativo, contribuiranno all’ideazione e allo sviluppo della storia, alla definizione di ambienti e personaggi e realizzeranno il volume “animato” con la tecnica degli origami e dei kirigami dando vita a un piccolo mondo fiabesco.

Per aderire e per avere maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 335.1870914.

*Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione con il Sud. Informazioni: www.conibambini.org