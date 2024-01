“Tre minuti”: il docufilm chiude la “Settimana della Memoria” organizzata dall’Anpi

Grosseto. Dopo le tre giornate in piazza Dante Alighieri con il gazebo della sezione “Carla Nespolo” attivo nel capoluogo maremmano, occasione utile per rinnovare l’adesione annuale all’Associazione nazionale Partigiani d’Italia sostenendone l’attività ed al contempo presidio informativo sui drammi della guerra e della deportazione, con la serata di giovedì primo febbraio si completa il quadro delle iniziative previste per la “Settimana della Memoria“, attraverso la proiezione gratuita di “Tre minuti”, con la regia di Bianca Stigter ed un meticoloso lavoro di ricerca eseguito insieme a Glenn Kurtz, una proposta immaginata in stretta collaborazione con Arci ed Ucca, l’Unione dei circoli cinematografici.

Dopo la “pastasciutta sociale” organizzata alle 20 al circolo Khorakhanè in via Ugo Bassi a Grosseto, verrà infatti proposto il docufilm prodotto da Steve McQueen, che è impreziosito dalla voce narrante di Helena Bonham Carter, una pellicola in grado di condurre lo spettatore nella vita di un quartiere ebraico facendo conoscere uomini e donne che la follia nazista e razzista condannò allo sterminio.

«L’Anpi − ricorda Daniela Castiglione, presidente della sezione “Carla Nespolo” dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia − promuove da sempre, in prossimità del 27 gennaio, giornata riconosciuta a livello internazionale per commemorare lo sterminio ebraico e le persecuzioni nazifasciste, attività rivolte al pubblico di ogni età per sollecitare attenzione su ricorrenze dall’evidente valore simbolico e civile, eventi che rappresentano per tutti noi un appuntamento della memoria, patrimonio fondativo della nostra comunità. Le numerose collaborazioni con Arci testimoniano, ancor di più, questo comune impegno per supportare concretamente democrazia, rispetto e libertà per ogni essere umano».

Maggiori informazioni e richieste di prenotazione per la “pastasciutta sociale” possono essere comunicate attraverso la mail GrossetoANPI@gmail.com oppure tramite il numero telefonico 393.3732486. Ulteriori aggiornamenti disponibili sui canali social, al link www.facebook.com/GrossetoANPI.