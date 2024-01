“Giallo Antartide”: Irene Blundo presenta il suo libro nella chiesa dei Bigi

Grosseto. Per l’aperitivo letterario c’è Irene Blundo con “Giallo Antartide“, edito da Effigi.

L’evento del Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, organizzato in collaborazione con l’associazione Letteratura e dintorni nell’ambito del progetto Grosseto Città che legge, è in programma giovedì primo febbraio nella chiesa dei Bigi alle 18.30. Partecipare all’aperitivo letterario costa 5 euro (3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura): il ticket comprende una degustazione di vini della Fattoria Le Pupille e l’ingresso alle mostre del Museo Luzzetti. Inoltre, il biglietto dà diritto di accesso al museo anche in un altro giorno a scelta dell’utente. È consigliata la prenotazione, scrivendo a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamando il numero 0564.488066.

“Giallo Antartide”

Ed ecco la sinossi di “Giallo Antartide” di Irene Blundo. La biologa italo-americana Kate parte da Washington per una spedizione scientifica in Antartide. Il suo arrivo alla base statunitense Glorysun, un mese dopo tutti gli altri, genera ostilità nei suoi confronti. La protagonista, però, può contare su un’alleata: Ilaria, sua compagna di studi universitari. Ma la loro amicizia sarà messa a repentaglio dalla forte competitività in un ambiente che già crea difficoltà di adattamento a clima estremo, cibi per la maggior parte non freschi, lontananza da casa, assenza di privacy e svaghi. L’unico momento di evasione e relax per Kate è rappresentato dalla lettura. Ma questo piacere è ostacolato in maniera subdola dal capo spedizione, James Osmond. Mentre al Polo Sud si avvicina l’estate australe, a Washington fervono i preparativi per il Natale. Immersi in un paesaggio affascinante, Kate e Osmond attraversano emozioni che scardineranno l’ordine delle cose.

Irene Blundo

Giornalista e scrittrice, Irene Blundo con “Giallo Antartide” è al suo terzo romanzo. Giornalista da vent’anni, ha lavorato per quotidiani, collabora con riviste e web magazine, si occupa di uffici stampa in ambito culturale.

Nel 2015 ha pubblicato il Millelire di Stampa Alternativa “Bianciardi d’essai”. Nel 2016, per Laurum editrice, ha scritto “Grosseto nel fango. 50 anni dall’alluvione dei dimenticati”. Dello stesso anno è “L’alambicco e la bambina”, dedicato alla master distiller Priscilla Occhipinti.

Nel 2019 a Pisa le è stato assegnato il Premio Europa per la sua “instancabile attività per la promozione della cultura e della letteratura in particolare”.

Nel 2019 è uscito, sempre con Laurum, “Mare di conchiglia”: raccolta di 14 racconti con cui ha vinto il Premio speciale Cultura del territorio al concorso letterario nazionale “Amori sui generis”.

Nel 2020 ha pubblicato il suo primo romanzo, “La ragazza con il vento tra i capelli”. Nel 2022 è uscito il seguito, “Il sale addosso”.

Nel 2023 è uscito il suo nuovo libro: “Giallo Antartide”, Effigi editore. Un romanzo psicologico con un’ambientazione originale.