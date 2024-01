“Amy Winehouse. L’amore è un gioco a perdere”: lo spettacolo agli Industri è sold out

Grosseto. Un doppio appuntamento dedicato ad una delle più celebri cantanti soul degli ultimi decenni. Una storia complessa, finita nel peggiore dei modi. Una voce incredibile e un talento straordinario..

“Amy Winehouse. L’amore è un gioco a perdere” è lo spettacolo della stagione teatrale promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, in programma venerdì 2 febbraio alle 21 al Teatro degli Industri (lo spettacolo è sold out).

Lo stesso giorno, alle 18.15, nel ridotto degli Industri, il direttore di Tv9, Enrico Pizzi, dialogherà con Melania Giglio, autrice e protagonista della pièce dedicata a Amy Winehouse. L’ingresso è gratuito.

Lo spettacolo

Melania Giglio ripercorre le tappe umane e musicali più significative di una delle più celebri cantanti soul, Amy Winehouse, incredibile voce e straordinario talento. In scena il controluce della sua genialità compositiva e della sua vocalità. Lo spettacolo racconta il suo talento fragile, votato all’autodistruzione, il suo desiderio di auto annientamento che risulta davvero incomprensibile se paragonato all’unicità della sua vocalità, al genio compositivo di questa vera artista così profondamente innamorata della musica.

“Amy odiava essere famosa. Non accettava la fama, che era come una prigione. Cercava di sottrarsi a tutto quello che la fama comportava. Desiderava trovare un modo di fuggire. Nella vita conta solo essere felici e l’amore. Più di ogni altra cosa voleva una famiglia, essere moglie e avere figli. Tutto quello che desiderava era la normalità“, così scrive uno dei suoi più cari amici, il musicista Tyler James.

Lo spettacolo ha la regia di Daniele Salvo ed è prodotto da Bis Tremila.