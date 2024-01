“Un viaggio al mese”: Martina Massai presenta il suo libro

Grosseto. Sabato 3 febbraio, alle 18, Martina Massai presenta il suo libro “Un viaggio al mese. Avere il coraggio di andare controcorrente”, Giacovelli Editore, nella sala Agaf, in via Mazzini 61 a Grosseto.

Dialoga con l’autrice Genny Di Sauro. Ingresso libero

“Volevo cambiare, volevo trovare la mia strada, ma non sapevo come. Sapevo solo lamentarmi, perché, si sa, è più facile. Aspettiamo tutti la manna dal cielo o che qualcuno venga e ci dica cosa fare, ma in realtà spetta a noi fare il primo passo, smettere di piangersi addosso e muoversi verso la direzione che vogliamo. Mi ci sono voluti anni per smettere di lamentarsi e fare davvero qualcosa. Ho sempre aspettato di toccare il fondo e sbatterci violentemente, probabilmente dovevo arrivare al limite per dare una vera sterzata alla mia vita“.

Martina Massai

Martina Massai nasce a Grosseto nel 1994. Si laurea in un ramo di Veterinaria e ,dopo essersi resa conto di aver sbagliato strada, decide di tracciare un sentiero tutto suo, passando tra boschi pieni di rovi e stradine in salita.

Nel frattempo viaggia in tutta Europa e in Africa settentrionale, fino a che la vita non la porta a trasferirsi per vari periodi nell’estremo nord: prima per un tirocinio con l’Università e poi per iniziare a completare la sua to-do list di posti da visitare. Poco alla volta, la pace della Lapponia riesce a farle svoltare la sua vita e a farle realizzare i suoi sogni. Nel suo zaino, non mancano mai una penna e un diario su cui scrivere, che è il modo per esprimere al meglio le sue emozioni.