Musei di Maremma, ingresso gratuito con decine di eventi: ecco quando

Grosseto. Dai tesori dell’archeologia etrusca e romana, ai capolavori dell’arte medievale e moderna fino ai musei minerari e quelli dedicati al patrimonio naturalistico della Maremma.

Domenica 4 febbraio, in provincia di Grosseto, musei ad ingresso gratuito grazie alla campagna “Domenica nei Musei di Maremma”, promossa dal sistema Musei di Maremma e che, per il 2024, riguarda le prime tre domeniche di gennaio, febbraio e marzo. Dalle Colline Metallifere passando da Grosseto, Vetulonia e l’Amiata fino l’Argentario, Manciano e la zona dei tufi di Pitigliano e Sovana, sono 26 i musei e luoghi di cultura della rete museale che hanno aderito all’iniziativa con tanti eventi: visite guidate, mostre, conferenze, degustazioni e laboratori per grandi e piccini.

Il programma completo si può consultare sul sito www.museidimaremma.it e sulle pagine Facebook e Instagram dei Musei di Maremma con l’hashtag: #domenicamuseimaremma.

Il Passaporto della Cultura

Inoltre, è sempre attivo il Passaporto della Cultura con regali e gadget e che può essere richiesto gratuitamente nei seguenti musei presenti in tre aree chiamate “dogane”.

Per la dogana nord il Museo archeologico e il Museo San Pietro all’Orto di Massa Marittima e il l Museo Magma, a Follonica.

Nella dogana centro i musei sono il Museo civico archeologico di Vetulonia e il Museo archeologico e d’arte della Maremma, il Museo di storia naturale e il Polo culturale delle Clarisse, a Grosseto.

Infine, nella dogana est il Polo museale di Arcidosso, il Museo delle miniere di mercurio di Santa Fiora e il Museo di Preistoria e Protostoria di Manciano.

Ogni visitatore può scegliere un solo museo per dogana e in quel museo farsi timbrare il passaporto. Una volta inseriti i 3 timbri – entro il 31 marzo 2024 – il passaporto può essere riconsegnato nell’ultimo museo visitato e questo permette di ricevere subito un omaggio: un catalogo, un ingresso, una visita guidata, un gadget, etc. Tutti i passaporti riconsegnati parteciperanno poi a un’estrazione per vincere biglietti gratuiti della stagione teatrale di Grosseto e di quella del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, e ingressi omaggio per “Lirica in Piazza” a Massa Marittima e per Cinema di mare a Castiglione della Pescaia. Inoltre, saranno in palio anche un abbonamento nominale alle mostre nel Polo Clarisse di Grosseto e una tessera associativa di Fondazione Grosseto Cultura. Per informazioni: www.museidimaremma.it

Musei aperti ad ingresso libero domenica 4 febbraio

Casa Museo di Monticello Amiata (Comune di Castel del Piano). Aperta dalle 15.30 alle 17.30. Via Grande 23, tel. 0564.992839, e-mail: info@casamuseo.info

La Casa dei secchi e dei triachi, Museo etnografico (Arcidosso). Aperto dalla 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, via Talassese 10.

Collezioni Palazzo Nerucci (Castel del Piano). Aperto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Piazza Colonna 1, tel. 335.6095786, e-mail: associazione.imberciadori@gmail.com

Fortezza spagnola di Porto Santo Stefano (Monte Argentario). Orario: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

Galleria Museo ArteAstra (Arcidosso). Aperto dalla 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Via Cavour 17, tel. 371.6771653.

Magma, Museo delle arti in ghisa della Maremma (Follonica). Aperto dalle 15.30 alle 19. Area ex Ilva, tel. 0566.59027, e-mail: frontoffice@magmafollonica.it

Museo Casa Rossa Ximenes (riserva naturale della Diaccia Botrona, Castiglione della Pescaia). Orario continuato dalle 10 alle 16, tel. 0564.927244.

Museo di storia naturale della Maremma (Grosseto). Aperto dalle 16 alle 19. Strada Corsini 5, tel. 0564.488571, e-mail segreteria@museonaturalemaremma.it

Museo archeologico e d’arte della Maremma (Grosseto). Aperto dalle 10 alle 18.30, piazza Baccarini 3, tel. 0564.488752, e-mail: accoglienzamaam@gmail.com

Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” (Vetulonia). Aperto dalle 10 alle 16. Piazza Vatluna, tel. 0564.948058.

Museo di San Pietro all’Orto (Massa Marittima). Aperto dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18. Corso Diaz 36, tel. 0566.906525, e-mail: accoglienzamuseimassa@gmail.com

Museo archeologico Giovannangelo Camporeale (Massa Marittima). Orario dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18. Piazza Garibaldi, tel. 0566.906525, e-mail: accoglienzamuseimassa@gmail.com

Museo Subterraneo e della miniera (Massa Marittima). Aperto dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18. Via Corridoni, tel. 0566.906525, e-mail: accoglienzamuseimassa@gmail.com

Museo di Preistoria e Protostoria della valle del Fiora (Manciano). Orario dalle 9 alle 13. Via Corsini 5, tel. 0564.620532 e-mail: mancianopromozione@gmail.com

Museo archeologico e Museo della vite e del vino (Scansano). Aperto dalle 10 alle 13. Piazza del Pretorio 4, tel. 0564.509106, e-mail: musei@comune.scansano.gr.it

Musei di Scarlino (Centro documentazione del territorio Riccardo Francovich e Rocca pisana), aperti dalle 14.30 alle 17.30. Via Panoramica della Rocca 2, tel. 0566.38023, e-mail: musei@comune.scarlino.gr.it

Museo delle miniere di mercurio (Santa Fiora). Orario: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.

Museo ebraico (Pitigliano). Aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. Vicolo Marchera 11, tel. 0564.614230, e-mail: lapiccolagerusalemme@gmail.com

Polo museale Aldobrandesco (Arcidosso). Comprende il Museo del paesaggio medievale, il Museo Davide Lazzaretti, il Museo delle armi e Maco, Museo di arte e cultura orientale. Aperto dalla 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Tel. 366.7472612, e-mail: locoarcidosso@yahoo.it

Polo culturale Pietro Aldi (Saturnia). Apertura straordinaria dalle 10 alle 13. Piazza Vittorio Veneto, tel. 342.6199885, e-mail: info@poloaldi.it

Polo culturale Le Clarisse (Grosseto). Aperto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Via Vinzaglio 27, tel. 0564.488066, e-mail: collezioneluzzetti@gmail.com

Museo di San Mamiliano (Sovana). Aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Piazza del Pretorio, tel. 0564.614074, e-mail: info@leviecave.it

Polveriera Guzman Museo archeologico (Orbetello). Orario dalle 10 alle 13. Via Mura di Levante 5, tel. 350.5905073, e-mail: museoguzman@comune.orbetello.gr.it