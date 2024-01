Un laboratorio teatrale gratuito per dare vita al quartiere: come partecipare

Grosseto. Il progetto “BarbaBella”, promosso con passione da Clan Aps in collaborazione con La Compagnia dei Cosi e Kansassiti Aps, annuncia l’avvio di un coinvolgente laboratorio teatrale gratuito condotto da Gaia Rum ed Angelo Callegarin, che avrà inizio il 5 febbraio alle 19 al centro di promozione sociale di Barbanella, in via De Amicis, a Grosseto.

Il laboratorio teatrale

Il laboratorio teatrale è un’aggiunta entusiasmante alla ricca programmazione di attività del progetto “BarbaBella”, progettato per portare una ventata di creatività e coinvolgimento nel cuore del quartiere. Questa iniziativa è concepita per offrire a tutti gli interessati, senza alcun costo, l’opportunità di esplorare il mondo del teatro, imparare nuove abilità e connettersi con la comunità circostante.

Il laboratorio, finalizzato alla messa in scena di uno spettacolo sui racconti del quartiere Barbanella, sarà un momento per sperimentarsi nella pratica del lavoro attoriale. Attraverso esercizi di gruppo, improvvisazioni, lavoro sulla voce e sull’ascolto reciproco i partecipanti scopriranno le potenzialità espressive del corpo e metteranno in scena un vero e proprio spettacolo.

L’ambiente del laboratorio sarà uno spazio protetto, libero da giudizi, caratterizzato da un supporto reciproco e da un approccio serio, senza prendersi troppo sul serio. È accessibile a tutti, sia a chi si avvicina per la prima volta all’esperienza teatrale, sia a coloro che possiedono una certa esperienza, così come per chi potrebbe essere interessato, ma è ancora indeciso.

Il laboratorio sarà suddiviso in tre fasi di lavoro.

Un prima parte in cui si studieranno le basi della prossemica teatrale. Attraverso giochi ed esercizi specifici, si lavorerà sullo spazio, sul ritmo, sulla relazione con gli altri, sullo strumento del coro.

Nella seconda fase, inizierà il lavoro sui testi e sulle scene che andranno a comporre lo spettacolo finale. I testi e le scene sono il risultato di una lunga ricerca sul quartiere e la sua storia, effettuato da La Compagnia dei Cosi, attraverso interviste, testi e testimonianze di chi vive o ha vissuto nel quartiere.

La terza ed ultima fase sarà dedicata al montaggio e alla messa in scena finale, e alla relazione con lo spazio esterno.

L’obiettivo è di arrivare alla messa in scena di uno spettacolo itinerante all’interno del quartiere Barbanella, che di questo sappia restituire storia e anima.

Dettagli del laboratorio:

durata: Ogni incontro avrà una durata di 2 ore (dalle 19 alle 21).

Frequenza: 10 incontri, totalizzando 20 ore complessive.

Spettacolo finale: sarà presentato uno spettacolo itinerante nel quartiere.

Partecipazione

Il laboratorio è aperto a tutti, fino a un massimo di 15 partecipanti. Sia per chi è alle prime armi o per esperti nel campo, questo laboratorio offre un’opportunità di crescita, esplorazione e connessione con la comunità.

Per partecipare o ricevere ulteriori informazioni: tel. 320.9605713, e-mail info@collettivoclan.it.