“Giovani in musica”: il violinista Emanuele De Luca in concerto

Grosseto. La rassegna “Giovani in musica” di Agimus torna giovedì 25 gennaio alle 18 nell’aula magna del Polo Bianciardi di Grosseto con l’esibizione del violinista Emanuele De Luca.

Il concerto

Il programma prevede l’esecuzione della “Sonata n. 1 BWV 1001” e della “Partita n. 2 BWV 1004” di Johann Sebastian Bach e della composizione “Capricci n. 9, 13, 16” di Niccolò Paganini.

L’ingresso è libero (per informazioni cell. 339.7960148; e-mail agimus.grosseto@agimus.it). “Giovani in musica” è un progetto di Agimus, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi e il sostegno dei Comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia.

Emanuele De Luca

Il giovane violinista Emanuele De Luca è tra i vincitori della seconda edizione del progetto “Attraverso i suoni”, nato dalla collaborazione tra le sedi Agimus di Firenze, Grosseto e Arezzo con la Fondazione CR Firenze.

Emanuele De Luca ha intrapreso lo studio del violino all’età di 6 anni all’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” di Grosseto e ha studiato al Liceo musicale del Polo Bianciardi di Grosseto. Nel novembre 2023 ha conseguito la laurea di secondo livello in violino con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena, è iscritto al biennio di musica da camera per il conseguimento della laurea magistrale e dal settembre 2021 frequenta i corsi di alto perfezionamento all’Accademia “Lorenzo Perosi” di Biella, nella classe di violino del maestro Pavel Berman.

Ha vinto numerosi concorsi musicali nazionali e internazionali, si è aggiudicato tre borse di studio del suo conservatorio e ha partecipato a masterclass con maestri quali Uto Ughi, Cristiano Rossi, Pavel Berman, Paul Roczek e altri. Ha suonato in festival musicali in veste di solista e camerista come “Morellino Classica Festival”, “MantovaMusica”, “Festival Antonio Vivaldi”, “Greve Opera Academy”, “Franci Festival”, “Agimus Grosseto”, “Musica in villa”, “Recondite armonie”, “MusicaVerde”, “Suoni Riflessi” e nel contesto della musica da camera ha condiviso il palco con artisti quali Matteo Fossi, Duccio Ceccanti, Margherita Di Giovanni, Carmelo Giallombardo, Marco Gaggini e Simone Valacchi.

Ha collaborato con l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, l’Orchestra sinfonica di Tel Aviv, l’Orchestra regionale della Toscana, l’Orchestra del Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena, l’Orchestra dei Conservatori della Toscana e altre orchestre da camera. Si è esibito in tournée nel 2014 e nel 2015 con l’Orchestra da camera di Greve in Chianti a Salisburgo e a Wurzburg, in Germania, nella prestigiosa sala da concerto dell’Università del Mozarteum. Dal 2018 fa parte dell’Orchestra nazionale dei conservatori italiani. Ha suonato come solista con l’Orchestra giovanile “Vivace” di Grosseto e con l’orchestra del Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena.

Nella foto: Emanuele De Luca