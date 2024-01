“Ti porto una storia”: ai via il servizio delivery di letture a domicilio

Isola del Giglio (Grosseto). Dal 30 gennaio partirà, nel comune di isola del Giglio, “Ti porto una storia”, il servizio delivery di letture a domicilio.

Il servizio è dedicato a tutti coloro che sono costretti a casa per motivi di salute o di età, per tutti coloro che hanno bisogno di compagnia, per gli appassionati di storie, per chi vuole organizzare un piccolo evento insieme agli amici o ai parenti. Sarà possibile prenotare una lettura a domicilio, scegliere da un menù una storia, una poesia, una notizia di giornale. L’intervento avrà una durata di 30 minuti circa.

L’intervento può essere ospitato nel proprio salotto, in un giardino, nel cortile di una scuola oppure nella corte interna di un palazzo. Non sono necessarie particolari dotazioni tecniche.

Calendario completo della prima parte di quest’anno

Martedì 30 gennaio, dalle 15 alle 19.30, nei seguenti orari:

15;

16.30;

18.

Mercoledì 31 gennaio, dalle 10 alle 13, nei seguenti orari:

10;

11.45.

Martedì 27 febbraio, dalle 15 alle 19.30, nei seguenti orari:

15;

16.30;

18.

Mercoledì 28 febbraio, dalle 10 alle 13, nei seguenti orari:

10;

11:45.

Martedì 26 marzo, dalle 15 alle 19.30, nei seguenti orari:

15;

16.30;

18.

Mercoledì 27 marzo, dalle 10 alle 13, nei seguenti orari:

10;

11.45.

Martedì 23 aprile, dalle 15 alle 19.30, nei seguenti orari:

15;

16.30;

18.

Mercoledì 24 aprile, dalle 10 alle 13, nei seguenti orari:

10;

11.45.

Martedì 28 maggio, dalle 15 alle 19.30, nei seguenti orari:

15;

16.30;

18.

Mercoledì 29 maggio, dalle 10 alle 13, nei seguenti orari

10;

11.45.

Per prenotazioni: tel. o Whatsapp 320.9605713.

Il progetto è realizzato grazie al contributo di Comune dell’Isola del Giglio e Regione Toscana ed è stato ideato da La Compagnia dei così e Hey There! I’m Using Theater

In collaborazione con visit Giglio island circolo culturale gigliese

Contatti: compagniadeicosi19@gmail.com

Organizzazione e direzione artistica: Gaia Rum (+ 39.320.9605713)

Stefano Tumicelli )+ 39.349.1666483)

Facebook: Compagnia dei Cosi

Instagram: compagniadei_cosi