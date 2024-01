“Natale in piazza”, il bilancio di Comune e organizzatori: “Tanta gente, bambini entusiasti”

Grosseto. E’ stato un successo “Natale in piazza“, il ciclo di eventi promosso dagli assessorati al turismo e al sociale e organizzato dall’associazione Odv Engea volontari a cavallo unità operativa Country Paradise a Grosseto.

Otto eventi dislocati in quattro piazze della città. Le iniziative hanno spinto tante famiglie a frequentare quei luoghi riportandoli così a essere parte integrante della vita dei grossetani. L’organizzazione degli eventi è stata affidata all’Odv Engea Garibaldini a cavallo, gestore del Country Paradise, il centro di recupero per animali di via Aurelia Antica.

Gli eventi

Ogni appuntamento è stato curato nei minimi dettagli per attirare grandi e piccoli. Gli animali della grande famiglia del Country Paradise sono stati i protagonisti indiscussi degli eventi e hanno riempito gli occhi dei bambini: pony, galline, caprette. E poi il gufo Horus con la falconiera Daniela Serravalle, le attività di Cuoricina eventi, lo sport con l’associazione Condor, la scuola di ballo Fa Dance Academy, gli scacchi dell’associazione Matto alla prossima e, ancora, la musica, il ballo e la scuola di circo Mantica. Non è mancata la presenza delle associazioni di volontariato con il comitato provinciale di Grosseto delle polisportive giovanili salesiane, con il progetto “Insieme si può” per la raccolta dei giocattoli da donare ai bimbi meno fortunati e dell’associazione IronMamme.

Il commento di sindaco, assessori e organizzatori

“Siamo soddisfatti – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e gli assessori a sociale e turismo, Sara Minozzi e Riccardo Megale – del successo ottenuto dalla rassegna. In tantissimi hanno partecipato in modo entusiastico alle attività proposte. Il nostro maggior vanto è stato quello di riuscire contemporaneamente a donare un sorriso ai più piccoli e attirare le famiglie dentro e fuori il centro cittadino”.

Soddisfatta anche l’organizzatrice, Daniela Vignali. “Sono stati – racconta Vignali – pomeriggi bellissimi: voglio ringraziare il Comune per aver reso possibile questa rassegna che non solo ha animato le piazze cittadine. ma ha anche dato modo al nostro centro di recupero animali e alle tante associazioni che hanno partecipato di far conoscere le proprie attività”.