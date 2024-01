Scriabin Concert Series: piano recital di Giacomo Corbetta nella chiesa dei Bigi

Grosseto. Il secondo ospite del 2024 della rassegna Scriabin Concert Series è Giacomo Corbetta. L’appuntamento con la musica è nella chiesa dei Bigi sabato 20 gennaio alle 18.

La rassegna, promossa dall’associazione musicale Scriabin presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano, è organizzata con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. Stavolta, al piano ci sarà un musicista giovanissimo, eclettico e fantasioso: Giacomo Corbetta suonerà musiche di Bach-Busoni, Chopin e Scriabin.

L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”) e comprende la visita al Museo Luzzetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 333.5372994. In occasione del concerto sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Giacomo Corbetta

Nato a Milano nel 2005, ha iniziato lo studio del pianoforte con Ceccarini per poi essere ammesso all’Accademia Piano Talents, con Iglesias e Balzani. Nel 2019 ha vinto il 1° premio assoluto allo Stradella International Piano Competition e all’International Piano Competition “Oleggio City” ed il 3° premio a Bruxelles per il César Franck Competition. Nel 2020 è primo premio assoluto al concorso nazionale “Villa Oliva”.

Si è esibito con l’Orchestra “M. Jora”, diretta da Ovidio Balan, e con l’orchestra “Antonio Vivaldi” È stato invitato al Festival delle Nazioni a Roma in diverse edizioni e a differenti edizioni del Monferrato Classic Festival, ottenendo sempre grandi consensi dal pubblico. Nell’estate del 2023 ha partecipato alle masterclass di Riccardo Risaliti, Boris Petrushansky, Vincenzo Balzani e Nataliya Trull.

Pianista eclettico e fantasioso, dotato di spiccato senso di maturità musicale che riflette ampiamente nelle sue esecuzioni.